Дженніфер Лопес в оверсайз-жакеті та спідниці-олівець: ідея для стильного "лука"

Четвер 04 грудня 2025 13:01
Дженніфер Лопес в оверсайз-жакеті та спідниці-олівець: ідея для стильного "лука" Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Катерина Собкова

Дженніфер Лопес вкотре продемонструвала бездоганне почуття стилю, з'явившись на гала-вечорі The Hollywood Reporter's Women in Entertainment у Лос-Анджелесі. Співачка й акторка обрала образ, у якому поєднала діловий шик і актуальні модні тренди сезону.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Який "лук" вибрала Джей Ло

Костюм у наймоднішому відтінку сезону

Для заходу Лопес віддала перевагу елегантному шоколадно-коричневому костюму, що став одним з ключових відтінків сезону. Образ гармонійно поєднав кілька актуальних тенденцій: оверсайз-жакет і спідницю-олівець.

Оверсайз-жакет став центральним елементом лука. Об'ємний чоловічий крій блейзера з глибоким V-подібним вирізом і загостреними лацканами відсилає до тренду "power dressing" 80-х, але в сучасній розслабленій інтерпретації.

Дженніфер Лопес в оверсайз-жакеті та спідниці-олівець: ідея для стильного &quot;лука&quot;Дженніфер Лопес показала стильний лук (фото: instagram.com/jlo)

Лопес зробила ставку на сміливий акцент: вона повністю відмовилася від топа під жакетом, створивши провокаційний, але водночас вишуканий образ з відкритим декольте. Цей прийом зараз є одним з найпопулярніших на червоних доріжках.

Нижню частину образу склала спідниця-олівець довжини міді, що облягає фігуру. Вона врівноважила об'ємний верх і надала класичної елегантності, підкресливши витончену талію і силует Лопес.

Дженніфер Лопес в оверсайз-жакеті та спідниці-олівець: ідея для стильного &quot;лука&quot;Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Взуття та аксесуари

Не менш важливою стала роль аксесуарів. Зірка доповнила костюм класичними замшевими човниками у відтінку нюд, які візуально подовжили ноги та не відволікали уваги від основного вбрання.

Стильний клатч з тисненням під крокодилячу шкіру додав текстури та розкоші. Прикраси були мінімалістичними, але виразними: Лопес вибрала чокер зі сріблястими та блискучими елементами, що підкреслив глибокий виріз жакета і надав образу сучасного шику.

Дженніфер Лопес в оверсайз-жакеті та спідниці-олівець: ідея для стильного &quot;лука&quot;Дженніфер Лопес задає тренди (фото: instagram.com/jlo)

Цей лук Дженніфер Лопес є ідеальною інструкцією для тих, хто хоче поєднати ділові елементи гардероба з вечірньою елегантністю.

Суворий костюм у правильному кольорі та з продуманими деталями може стати не тільки символом статусу, а й проявом жіночності, залишаючись при цьому у витонченому стилі.

Цей образ Лопес демонструє, як трендові рішення можна адаптувати і до червоної доріжки, і до повсякденного вечірнього виходу, не втрачаючи елегантності й сучасного характеру.

Класика, поєднана зі сміливими модними акцентами, ще раз підтвердила статус Дженніфер Лопес як ікони стилю і прикладу для наслідування у світі моди.

Дженніфер Лопес в оверсайз-жакеті та спідниці-олівець: ідея для стильного &quot;лука&quot;Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

