Тренд сезону - коричневий: як Полякова і Світлицька стилізують головний колір зими

Середа 03 грудня 2025 17:40
Тренд сезону - коричневий: як Полякова і Світлицька стилізують головний колір зими Оля Полякова та Олена Світлицька (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Коричневий відтінок знову на піку моди, і українські зірки вже показують, як стильно його носити. Співачка Оля Полякова та акторка Олена Світлицька показали два абсолютно різних, але трендових образи в шоколадній палітрі, які стануть головним натхненням цієї зими.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна.

Денім кольору еспресо: стиль Олі Полякової

Українська попдіва вкотре довела, що сміливі стилістичні рішення - її сильна сторона. У соцмережах артистка показала стрітстайл-"лук", що об'єднує одразу кілька актуальних тенденцій.

Центральним елементом стали джинси глибокого відтінку еспресо - головний тренд деніму цієї зими. Такий колір вважається універсальною альтернативою чорному: він зберігає строгість, але додає образу м'якості та візуальної глибини.

Тренд сезону - коричневий: як Полякова і Світлицька стилізують головний колір зими

Оля Полякова показала лук з коричневими джинсами (скриншот)

Полякова вибрала розслаблений крій з високою талією і широким підворотом, що дає змогу поєднувати штани з різним взуттям.

Стилістично "лук" витриманий на контрасті силуетів: об'ємний низ врівноважує лонгслів з довгими рукавами та глибоким вирізом.

Родзинкою стала укорочена шкіряна куртка-бомбер - трендовий елемент, що надає образу фатального характеру і структури.

Тренд сезону - коричневий: як Полякова і Світлицька стилізують головний колір зими

Оля Полякова показала лук з коричневими джинсами (скриншот)

Не менш важливу роль відіграють аксесуари. Коричневий ремінь з масивною золотою пряжкою вписується в концепцію quiet luxury, а гостроносі черевики та структурована коричнева сумка "під крокодила" формують вишуканий силует.

Прикраси - мінімалістичні, але дорогі: золоті каблучки, годинник зі смарагдовим акцентом. Саме такий вигляд має сучасна інтерпретація зіркового casual з відтінком преміальної естетики.

Шоколадний total-look: як Олена Світлицька поєднує колір і фактуру

Поки Полякова експериментує зі структурою силуету, акторка Олена Світлицька робить ставку на текстуру та глибину відтінків.

Її образ - один з найяскравіших прикладів того, як носити коричневий у форматі total-look і при цьому зберігати баланс між гранжем, мінімалізмом і "тихою розкішшю".

Головним елементом верхнього шару стала шуба-"тедді" шоколадного кольору з екохутра.

Oversize-крій, м'які лінії й теплий тон створюють стильний контраст з нижньою частиною образу - шкіряними штанами в тон.

Такий тандем - одна з найпотужніших комбінацій сезону, адже поєднання хутра та шкіри має максимально дорогий і водночас універсальний вигляд.

Тренд сезону - коричневий: як Полякова і Світлицька стилізують головний колір зимиСвітлицька показала модний лук (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Шкіряні штани прямого або злегка розкльошеного крою роблять силует візуально стрункішим, а ремінь у тон структурує пропорції.

Образ доповнює шкіряний бралет - сміливий елемент, який робить акцент на зоні декольте і надає луку вечірньої виразності. Прикраси мінімальні: невеликі золоті сережки та акцентний макіяж зі стрілками, що підсилює загальну драматичність аутфіта.

Тренд сезону - коричневий: як Полякова і Світлицька стилізують головний колір зимиОлена Світлицька та MamaRika (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Чому коричневий знову в тренді

Коричневий став одним з ключових кольорів 2025 року завдяки своїй універсальності, здатності пом'якшувати образи та створювати ефект "дорогого" стилю навіть у повсякденних луках.

Він поєднується з більшістю базових кольорів - від бежевого і карамельного до чорного й оливкового - і пасує як для стритстайлу, так і для evening-style.

Образи Полякової та Світлицької - наочний доказ, що коричневий може бути абсолютно різним: сексуальним, розслабленим, стриманим, гранжевим або преміальним. Головне - грати на контрасті фактур, правильно вибирати відтінок і не боятися сміливих деталей.

Якщо ви хочете мати трендовий вигляд цієї зими - варто придивитися саме до шоколадної палітри. Це один з тих рідкісних трендів, який пасує практично всім.

Для написання матеріалу були використані сторінки в Instagram Олі Полякової та Олени Світлицької.

