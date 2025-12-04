Святковий "лук" від дружини Решетніка: чорна сукня для корпоративу та вечірки
Дружина ведучого Григорія Решетніка Христина продемонструвала святковий образ, який ідеально пасує для новорічного корпоративу або вечірки. Чорна сукня з блискітками й пір'ям поєднує класику з модними деталями, створюючи ефектний і незабутній "лук".
Який "лук" вибрала дружина Решетніка
Чорна сукня з блиском і пір'ям
Центральним елементом образу стала чорна сукня довжини міді, яка ідеально підкреслила фігуру Христини та створила елегантний силует.
Тканина сукні прикрашена делікатною вишивкою та аплікаціями з блискіток і бісеру: вертикальні візерунки зорово подовжують і роблять стрункішою фігуру.
Нижній край виконаний з напівпрозорої сітки або мережива з блискітками, що надає образу легкості та загадковості.
Особливу увагу привертає квадратний виріз декольте, що відкриває ключиці, і мініатюрні рукави-крильця зі штучного пір'я.
Цей елемент додає класичній чорній сукні нотки гламуру в стилі Великого Гетсбі, роблячи лук по-справжньому святковим.
Туфлі
Образ доповнений класичними чорними туфлями-човниками на високих підборах з квадратною блискучою пряжкою, яка перегукується з блиском сукні.
Аксесуари
Прикраси залишаються стриманими: тонкий ланцюжок з кулоном на шиї, витончений годинник на одній руці та золотий браслет на зап'ясті іншої.
Макіяж і зачіска
Зачіска і макіяж відповідають вечірньому стилю: хвилясте розпущене волосся з м'яким омбре додає об'єму, а класичний макіяж з акцентом на очах або губах (червона помада) ідеально завершують образ.
Образ Христини Решетнік - це майстер-клас святкового гламуру. Чорний колір залишається вічною класикою, а пір'я та блискітки роблять вбрання актуальним та ефектним для будь-якого новорічного чи різдвяного заходу.
"Лук" показує, як поєднувати класику з модними деталями для створення дорогого й елегантного святкового образу.
Як повторити образ Христини Решетнік
Для корпоративу
- Вибирайте більш стримані аксесуари: мінімалістичні прикраси, класичні туфлі-човники без зайвого блиску.
- Пір'я і блискітки залишаються, але краще вибрати менш об'ємні елементи, щоб образ виглядав професійно.
- Макіяж краще зробити більш природним, акцентуючи лише очі або губи без яскравих контрастів.
Для домашньої вечірки
- Додайте легкі, зручні деталі: балетки або стильні ботильйони замість високих підборів.
- Можна зменшити кількість блискіток або вибрати іншу тканину, щоб почуватися комфортно в колі друзів.
- Аксесуари можуть бути веселішими чи креативнішими: великі сережки, яскравий клатч, сміливий ремінь.
Для святкування в ресторані
- Тут доречні всі блискучі та ефектні елементи: пір'я, аплікації, мереживо.
- Підберіть взуття на підборах і невеличку елегантну сумку-клатч, щоб образ мав урочистий і завершений вигляд.
- Макіяж можна зробити вечірнім: smoky eyes або яскраві губи, волосся розпущене хвилями або з легкою укладкою.
