Как выглядят самые модные сапоги на зиму: стильный "лук" Анастасии Цимбалару

Украинская актриса Анастасия Цимбалару продемонстрировала идеальный зимний образ с массивными сапогами, которые в этом сезоне стали главным трендом. Ее образ сочетает в себе комфорт, стиль и актуальные модные акценты.

Подробнее про новый образ Цимбалару рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Instagram.

Какой "лук" выбрала актриса

Основа образа: милитари-шик в современном исполнении

Анастасия выбрала монохромную палитру, которая остается актуальной уже несколько сезонов.

Центральным акцентом стал длинный объемный тренч глубокого оливкового оттенка. Такой крой не только защищает от холода, но и придает образу структуры.

Какие сапоги в моде (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Под тренчем заметно трикотажное платье глубокого бордового или винного оттенка, которое гармонично сочетается с зеленой палитрой верхней одежды. Контрастные цвета создают визуальный баланс и делают образ более динамичным и выразительным.

В более прохладные зимние дни тренч можна заменить длинным пуховиком или пальто.

Анастасия Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Акцент на обуви: массивные сапоги как тренд сезона

Особое внимание в луке привлекает обувь. Анастасия выбрала высокие сапоги с массивной подошвой, которые остаются в тренде уже несколько сезонов подряд. Такие модели сочетают практичность и стиль, отвечая актуальному направлению на грубую, утилитарную обувь.

Цимбалару показала стильный образ (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Сапоги выполнены в сдержанном коричнево-сером оттенке, что поддерживает естественную палитру образа. Матовая текстура и четкий силуэт подчеркивают уверенность и динамичность стиля.

Благодаря высокой длине, обувь гармонично сочетается с коротким низом, зрительно удлиняя ноги и создавая контраст между массивной обувью и женственным силуэтом.

Цимбалару задает тренды (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Стилизация и акценты

Образ Анастасии сочетает в себе элементы классики и современного утилитарного стиля. Длинный тренч и массивные сапоги создают ощущение «модного боевого комплекта», который остается женственным благодаря короткому низу и многослойным текстурам.

Этот подход показывает, как можно адаптировать классическую классику к холодному сезону, сохраняя актуальные тренды и комфорт.

Анастасия Цимбалару показала модный образ (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Лук Анастасии Цимбалару - идеальный пример стиля, который модные эксперты называют "утилитарный шик". Он подчеркивает естественность и комфорт, но благодаря массивным сапогам и тщательной стилизации тренча выглядит современно и остро.

Актриса демонстрирует, как можно сочетать классические элементы гардероба с трендовыми акцентами, создавая образ, который отвечает актуальным модным правилам и остается практическим для повседневной жизни.

Цимбалару показала, как носить высокие сапоги (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)