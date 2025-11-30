ua en ru
Нд, 30 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Lifestyle » Мода та краса

Як виглядають наймодніші черевики на зиму 2025: приклад від Наді Матвєєвої

Неділя 30 листопада 2025 15:30
UA EN RU
Як виглядають наймодніші черевики на зиму 2025: приклад від Наді Матвєєвої Надія Матвєєва (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Українська телеведуча Надія Матвєєва продемонструвала стильний образ, у якому головним акцентом стало взуття. На серії фото зірка з'явилася в продуманому "луку", в якому поєднуються легкість верхньої частини образу і грубий низ - саме цей контраст сьогодні вважається одним з ключових трендів зимового сезону.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її пост в Instagram.

Який "лук" вибрала телеведуча

Світлий верх і темний низ - стильний контраст

Для основи образу Матвєєва обрала світлий лонгслів із рослинним принтом. Ненав'язливий малюнок додає свіжості та м'якості, роблячи поєднання більш збалансованим.

Контрастом до нього стали темно-сірі джинси з високою посадкою. Укорочена довжина відкриває головний акцент - взуття, яке формує характер цього лука.

Як виглядають наймодніші черевики на зиму 2025: приклад від Наді МатвєєвоїНадя Матвєєва (фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya)

Масивні черевики як ключовий елемент образу

У центрі уваги - актуальні масивні черевики зі шнурівкою, які залишаються трендом вже кілька сезонів поспіль. Надія обрала модель світлого відтінку - кремово-бежевого відтінку.

Такий колір робить об'ємне взуття візуально легшим і додає образу елегантності.

Масивна тракторна підошва забезпечує комфорт під час руху і чудово підходить для міських умов у холодну пору року.

Декоративна шнурівка і функціональні деталі підкреслюють якість моделі та створюють стильний акцент.

Як виглядають наймодніші черевики на зиму 2025: приклад від Наді МатвєєвоїМатвєєва показала стильний лук (фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya)

Баланс силуетів: у чому секрет вдалого поєднання

Образ працює завдяки грамотно вибудуваному балансу. Легкий, жіночний верх зі світлим принтом поєднується з темним низом і масивним взуттям, що додає структурності та сучасності.

Світлі черевики виступають своєрідним сполучним елементом, гармонізуючи контрасти та формуючи цілісний, візуально продуманий лук.

Такий прийом - один з наймодніших у сезоні, що дає змогу створити динамічний і водночас універсальний образ, який легко адаптувати під різні образи й ситуації.

Як виглядають наймодніші черевики на зиму 2025: приклад від Наді МатвєєвоїМатвєєва показала модні черевики (фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Тренди Модні тренди Стиль життя
Новини
З якою періодичністю РФ може бити ракетами по Україні: що каже Ігнат
З якою періодичністю РФ може бити ракетами по Україні: що каже Ігнат
Аналітика
Грошей на війну – до двох років? Що не так з економікою Росії та хто її тримає на плаву
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Грошей на війну – до двох років? Що не так з економікою Росії та хто її тримає на плаву