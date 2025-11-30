Як виглядають наймодніші черевики на зиму 2025: приклад від Наді Матвєєвої

Українська телеведуча Надія Матвєєва продемонструвала стильний образ, у якому головним акцентом стало взуття. На серії фото зірка з'явилася в продуманому "луку", в якому поєднуються легкість верхньої частини образу і грубий низ - саме цей контраст сьогодні вважається одним з ключових трендів зимового сезону.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її пост в Instagram.

Який "лук" вибрала телеведуча

Світлий верх і темний низ - стильний контраст

Для основи образу Матвєєва обрала світлий лонгслів із рослинним принтом. Ненав'язливий малюнок додає свіжості та м'якості, роблячи поєднання більш збалансованим.

Контрастом до нього стали темно-сірі джинси з високою посадкою. Укорочена довжина відкриває головний акцент - взуття, яке формує характер цього лука.

Надя Матвєєва (фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya)

Масивні черевики як ключовий елемент образу

У центрі уваги - актуальні масивні черевики зі шнурівкою, які залишаються трендом вже кілька сезонів поспіль. Надія обрала модель світлого відтінку - кремово-бежевого відтінку.

Такий колір робить об'ємне взуття візуально легшим і додає образу елегантності.

Масивна тракторна підошва забезпечує комфорт під час руху і чудово підходить для міських умов у холодну пору року.

Декоративна шнурівка і функціональні деталі підкреслюють якість моделі та створюють стильний акцент.

Матвєєва показала стильний лук (фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya)

Баланс силуетів: у чому секрет вдалого поєднання

Образ працює завдяки грамотно вибудуваному балансу. Легкий, жіночний верх зі світлим принтом поєднується з темним низом і масивним взуттям, що додає структурності та сучасності.

Світлі черевики виступають своєрідним сполучним елементом, гармонізуючи контрасти та формуючи цілісний, візуально продуманий лук.

Такий прийом - один з наймодніших у сезоні, що дає змогу створити динамічний і водночас універсальний образ, який легко адаптувати під різні образи й ситуації.

Матвєєва показала модні черевики (фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya)