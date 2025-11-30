ua en ru
Вс, 30 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Мода и красота

Как выглядят самые модные ботинки на зиму 2025: пример от Нади Матвеевой

Воскресенье 30 ноября 2025 15:30
UA EN RU
Как выглядят самые модные ботинки на зиму 2025: пример от Нади Матвеевой Надежда Матвеева (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Украинская телеведущая Надежда Матвеева продемонстрировала стильный образ, в котором главным акцентом стала обувь. На серии фото звезда появилась в продуманном "луке", в котором сочетаются легкость верхней части образа и грубый низ - именно этот контраст сегодня считается одним из ключевых трендов зимнего сезона.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Instagram.

Какой "лук" выбрала телеведущая

Светлый верх и темный низ - стильный контраст

Для основы образа Матвеева выбрала светлый лонгслив с растительным принтом. Ненавязчивый рисунок придает свежести и мягкости, делая сочетание более сбалансированным.

Контрастом к нему стали темно-серые джинсы с высокой посадкой. Укороченная длина открывают главный акцент - обувь, которая формирует характер этого лука.

Как выглядят самые модные ботинки на зиму 2025: пример от Нади МатвеевойНадя Матвеева (фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya) 

Массивные ботинки как ключевой элемент образа

В центре внимания - актуальные массивные ботинки со шнуровкой, которые остаются трендом уже несколько сезонов подряд. Надежда выбрала модель светлого оттенка - кремово-бежевого оттенка.

Такой цвет делает объемную обувь визуально более легкой и придает образу элегантности.

Массивная тракторная подошва обеспечивает комфорт во время движения и отлично подходит для городских условий в холодное время года.

Декоративная шнуровка и функциональные детали подчеркивают качество модели и создают стильный акцент.

Как выглядят самые модные ботинки на зиму 2025: пример от Нади МатвеевойМатвеева показала стильный лук (фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya) 

Баланс силуэтов: в чем секрет удачного сочетания

Образ работает благодаря грамотно выстроенному балансу. Легкий, женственный верх со светлым принтом сочетается с темным низом и массивной обувью, что придает структурности и современности.

Светлые ботинки выступают своеобразным связующим элементом, гармонизируя контрасты и формируя цельный, визуально продуманный лук.

Такой прием - один из самых модных в сезоне, позволяющий создать динамичный и одновременно универсальный образ, который легко адаптировать под различные образы и ситуации.

Как выглядят самые модные ботинки на зиму 2025: пример от Нади МатвеевойМатвеева показала модные ботинки (фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya) 

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Тренды Модные тренды Стиль жизни
Новости
С какой периодичностью РФ может бить ракетами по Украине: что говорит Игнат
С какой периодичностью РФ может бить ракетами по Украине: что говорит Игнат
Аналитика
Денег на войну - до двух лет? Что не так с экономикой России и кто ее держит на плаву
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Денег на войну - до двух лет? Что не так с экономикой России и кто ее держит на плаву