Как выглядят самые модные ботинки на зиму 2025: пример от Нади Матвеевой
Украинская телеведущая Надежда Матвеева продемонстрировала стильный образ, в котором главным акцентом стала обувь. На серии фото звезда появилась в продуманном "луке", в котором сочетаются легкость верхней части образа и грубый низ - именно этот контраст сегодня считается одним из ключевых трендов зимнего сезона.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Instagram.
Какой "лук" выбрала телеведущая
Светлый верх и темный низ - стильный контраст
Для основы образа Матвеева выбрала светлый лонгслив с растительным принтом. Ненавязчивый рисунок придает свежести и мягкости, делая сочетание более сбалансированным.
Контрастом к нему стали темно-серые джинсы с высокой посадкой. Укороченная длина открывают главный акцент - обувь, которая формирует характер этого лука.
Надя Матвеева (фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya)
Массивные ботинки как ключевой элемент образа
В центре внимания - актуальные массивные ботинки со шнуровкой, которые остаются трендом уже несколько сезонов подряд. Надежда выбрала модель светлого оттенка - кремово-бежевого оттенка.
Такой цвет делает объемную обувь визуально более легкой и придает образу элегантности.
Массивная тракторная подошва обеспечивает комфорт во время движения и отлично подходит для городских условий в холодное время года.
Декоративная шнуровка и функциональные детали подчеркивают качество модели и создают стильный акцент.
Матвеева показала стильный лук (фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya)
Баланс силуэтов: в чем секрет удачного сочетания
Образ работает благодаря грамотно выстроенному балансу. Легкий, женственный верх со светлым принтом сочетается с темным низом и массивной обувью, что придает структурности и современности.
Светлые ботинки выступают своеобразным связующим элементом, гармонизируя контрасты и формируя цельный, визуально продуманный лук.
Такой прием - один из самых модных в сезоне, позволяющий создать динамичный и одновременно универсальный образ, который легко адаптировать под различные образы и ситуации.
Матвеева показала модные ботинки (фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya)
Вас также может заинтересовать
- Как адаптировать летние вещи для осени и зимы
- Кристина Решетник показала образ, который захочется повторить на Новый год
- Как подобрать сапоги к джинсам, чтобы образ выглядел модно.