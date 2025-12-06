Як виглядає зруйнований ударом РФ вокзал у Фастові: репортаж РБК-Україна

Удар по вокзалу у Фастові

Нагадаємо, у ніч на 6 грудня Росія завдала чергового масованого удару по українських громадах, залізничній та портовій інфраструктурі, а також об’єктах критичної енергетики. Внаслідок атак є постраждалі та пошкодження цивільних об’єктів.

Зокрема, під масованим ударом опинилися Фастівський, Вишгородський і Бучанський райони Київської області.

У Фастові пошкоджено залізничну вузлову станцію, вокзал та приміське депо, що обслуговує електропоїзди, а також рухомий склад.

Через це рух приміських поїздів ускладнено: "Укрзалізниця" змінила маршрути та організувала альтернативний автобусний підвіз пасажирів. Обмежено рух по станціях Мотовилівка, Кожанка та Фастів-2, а човниковий рух Київ - Мотовилівка забезпечує сполучення для населення.

Окрім того, через нічну атаку Росії на Україну затримуються 59 поїздів різних напрямків. Затримки сягають 6 годин.