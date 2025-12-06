UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Як виглядає зруйнований ударом РФ вокзал у Фастові: репортаж РБК-Україна

Фото: наслідки удару РФ по вокзалу у Фастові (Ігор Кузнєцов, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Внаслідок нічного удару Росії по Фастову Київської області 6 грудня повністю зруйнований залізничний вокзал.

Як виглядає вокзал у Фастові після ворожого удару.- у репортажі РБК-Україна нижче.

Варто зазначити, що станція у Фастові є важливим залізничним вузлом, через який курсують поїзди, зокрема, й далекого сполучення. 

Внаслідок російського удару вокзал зруйновано вщент. 

 

Фото: наслідки удару РФ по вокзалу у Фастові (Ігор Кузнєцов, РБК-Україна)

Окрім будівлі вокзалу, на станції також суттєво пошкоджені поїзди. Вони обгорвли внаслідок пожежі, яка сталася внаслідок ворожого удару.

 

Фото: Ігор Кузнєцов, РБК-Україна

На місці удару триває ліквідація наслідків.

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський вже прибув у Фастів для оцінки пошкоджень вокзалу після російської атаки.

 

Удар по вокзалу у Фастові

Нагадаємо, у ніч на 6 грудня Росія завдала чергового масованого удару по українських громадах, залізничній та портовій інфраструктурі, а також об’єктах критичної енергетики. Внаслідок атак є постраждалі та пошкодження цивільних об’єктів.

Зокрема, під масованим ударом опинилися Фастівський, Вишгородський і Бучанський райони Київської області.

У Фастові пошкоджено залізничну вузлову станцію, вокзал та приміське депо, що обслуговує електропоїзди, а також рухомий склад.

Через це рух приміських поїздів ускладнено: "Укрзалізниця" змінила маршрути та організувала альтернативний автобусний підвіз пасажирів. Обмежено рух по станціях Мотовилівка, Кожанка та Фастів-2, а човниковий рух Київ - Мотовилівка забезпечує сполучення для населення.

Окрім того, через нічну атаку Росії на Україну затримуються 59 поїздів різних напрямків. Затримки сягають 6 годин.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська областьФастовВійна в УкраїніАтака дронівРакетна атака