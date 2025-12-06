Как выглядит разрушенный ударом РФ вокзал в Фастове: репортаж РБК-Украина

В результате ночного удара России по Фастову Киевской области 6 декабря полностью разрушен железнодорожный вокзал.
Как выглядит вокзал в Фастове после вражеского удара.- в репортаже РБК-Украина ниже.
Стоит отметить, что станция в Фастове является важным железнодорожным узлом, через который курсируют поезда, в том числе и дальнего следования.
В результате российского удара вокзал разрушен до основания.
Фото: последствия удара РФ по вокзалу в Фастове (Игорь Кузнецов, РБК-Украина)
Кроме здания вокзала, на станции также существенно повреждены поезда. Они обгорели в результате пожара, который произошел в результате вражеского удара.
Фото: Игорь Кузнецов, РБК-Украина
На месте удара продолжается ликвидация последствий.
Председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский уже прибыл в Фастов для оценки повреждений вокзала после российской атаки.
Напомним, в ночь на 6 декабря Россия нанесла очередной массированный удар по украинским общинам, железнодорожной и портовой инфраструктуре, а также объектам критической энергетики. В результате атак есть пострадавшие и повреждения гражданских объектов.
В частности, под массированным ударом оказались Фастовский, Вышгородский и Бучанский районы Киевской области.
В Фастове повреждены железнодорожная узловая станция, вокзал и пригородное депо, обслуживающее электропоезда, а также подвижной состав.
Из-за этого движение пригородных поездов затруднено: "Укрзализныця" изменила маршруты и организовала альтернативный автобусный подвоз пассажиров. Ограничено движение по станциям Мотовиловка, Кожанка и Фастов-2, а челночное движение Киев - Мотовиловка обеспечивает сообщение для населения.
Кроме того, из-за ночной атаки России на Украину задерживаются 59 поездов разных направлений. Задержки достигают 6 часов.