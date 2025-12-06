RU

Как выглядит разрушенный ударом РФ вокзал в Фастове: репортаж РБК-Украина

Фото: последствия удара РФ по вокзалу в Фастове (Игорь Кузнецов, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В результате ночного удара России по Фастову Киевской области 6 декабря полностью разрушен железнодорожный вокзал.

Как выглядит вокзал в Фастове после вражеского удара.- в репортаже РБК-Украина ниже.

Стоит отметить, что станция в Фастове является важным железнодорожным узлом, через который курсируют поезда, в том числе и дальнего следования.

В результате российского удара вокзал разрушен до основания.

 

Фото: последствия удара РФ по вокзалу в Фастове (Игорь Кузнецов, РБК-Украина)

Кроме здания вокзала, на станции также существенно повреждены поезда. Они обгорели в результате пожара, который произошел в результате вражеского удара.

 

Фото: Игорь Кузнецов, РБК-Украина

На месте удара продолжается ликвидация последствий.

Председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский уже прибыл в Фастов для оценки повреждений вокзала после российской атаки.

 

 

Удар по вокзалу в Фастове

Напомним, в ночь на 6 декабря Россия нанесла очередной массированный удар по украинским общинам, железнодорожной и портовой инфраструктуре, а также объектам критической энергетики. В результате атак есть пострадавшие и повреждения гражданских объектов.

В частности, под массированным ударом оказались Фастовский, Вышгородский и Бучанский районы Киевской области.

В Фастове повреждены железнодорожная узловая станция, вокзал и пригородное депо, обслуживающее электропоезда, а также подвижной состав.

Из-за этого движение пригородных поездов затруднено: "Укрзализныця" изменила маршруты и организовала альтернативный автобусный подвоз пассажиров. Ограничено движение по станциям Мотовиловка, Кожанка и Фастов-2, а челночное движение Киев - Мотовиловка обеспечивает сообщение для населения.

Кроме того, из-за ночной атаки России на Украину задерживаются 59 поездов разных направлений. Задержки достигают 6 часов.

