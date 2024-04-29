Як виглядає "Замок Гаррі Поттера" в Одесі після удару РФ: фото та відео

Ракетний удар по Одесі 29 квітня

Росія ввечері понеділка, 29 квітня, завдала ракетного удару по місту Одеса.

Внаслідок російської атаки загинули чотири людини, ще понад 30 - поранені.

Також були пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура.

Окрім того, внаслідок російського обстрілу зафіксовано пожежу в Палаці студентів ОНЮА. В Одесі він відомий як "Замок Гаррі Поттера".

Пізніше стало відомо, що під час ракетного удару по Одесі постраждав екснардеп Сергій Ківалов.

Як повідомили у Силах оборони півдня, російські війська використали для удару по Одесі ракету зі шрапнеллю. Вона призначена для ліквідації живої сили.

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