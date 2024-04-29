Как выглядит "Замок Гарри Поттера" в Одессе после удара РФ: фото и видео

Ракетный удар по Одессе 29 апреля

Россия вечером понедельника, 29 апреля, нанесла ракетный удар по городу Одесса.

В результате российской атаки погибли четыре человека, еще более 30 - ранены.

Также были повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.

Кроме того, в результате российских обстрелов зафиксирован пожар во Дворце студентов ОНЮА. В Одессе он известен как "Замок Гарри Поттера".

Позже стало известно, что во время ракетного удара по Одессе пострадал экс-нардеп Сергей Кивалов.

Как сообщили в Силах обороны юга, российские войска использовали для удара по Одессе ракету со шрапнелью. Она предназначена для ликвидации живой силы.

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