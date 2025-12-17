ua en ru
Ср, 17 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Це фіаско: як світові бренди ганьблять себе через рекламу з ШІ

Середа 17 грудня 2025 18:20
UA EN RU
Це фіаско: як світові бренди ганьблять себе через рекламу з ШІ McDonald's і Coca-Cola зазнали критики за різдвяну рекламу, створену за допомогою ШІ (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Великі корпорації, такі як McDonald's і Coca-Cola, знову опинилися в центрі скандалу: їхні святкові рекламні ролики, створені за допомогою штучного інтелекту, викликали хвилю негативу в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт CNET.

Реклама McDonald's: коротко, але провально

Ролик McDonald's завдовжки 30 секунд був створений виключно для Нідерландів і показував серію різдвяних невдач під пародію на пісню It's the Most Wonderful Time of the Year. Відео швидко зібрало масу критики, і компанія видалила його зі своїх сторінок.

Ролик було легко впізнати як ШІ-контент: різкі монтажні склейки, погано читабельний текст, неточні деталі. CEO маркетингового агентства The Sweetshop Film в одній з видалених публікацій підтвердив, що при створенні ролика використовували різні інструменти ШІ.

Реклама Coca-Cola: більш акуратно, але теж із ШІ

На відміну від McDonald's, рекламний ролик Coca-Cola мав більш зібраний вигляд: вантажівка з напоями проїжджає через зимовий пейзаж і снігове містечко, а лісові тварини слідують за ним до прикрашеної ялинки. Однак і тут чітко видно елементи, створені за допомогою ШІ.

Тварини виглядають штучно: шерсть має деталі, але нерівномірно розподілена, дрібні елементи не опрацьовані.

Персонажі демонструють надмірно виражені емоції - типова ознака ШІ-анімації.

У закулісному відео видно, як використовувалися різні варіанти деталей через генератор ШІ, а також технології, що нагадують Photoshop Generative Fill.

Це фіаско: як світові бренди ганьблять себе через рекламу з ШІЦей образ панди явно не справжній, але в ньому присутні характерні для ШІ елементи: неприродний блиск і "пластикова" текстура (фото: CNET)

Масове впровадження ШІ в маркетинг

Експерти відзначають зростання використання генеративного ШІ в креативних сферах, особливо за останній рік. Згідно зі звітом Canva Marketing and AI 2025, 94% маркетологів мають виділений бюджет на ШІ, а три чверті очікують його зростання. Саме тому контент, створений за допомогою АІ, дедалі частіше зустрічається в соцмережах.

Ролики McDonald's і Coca-Cola піднімають усі спірні питання, пов'язані з АІ: від якості візуалу до нормалізації автоматизованого контенту. Використання ШІ в рекламі стало практично невідворотним - компанії продовжують його впроваджувати, незважаючи на негативну реакцію аудиторії.

Це фіаско: як світові бренди ганьблять себе через рекламу з ШІУ нижній частині зображення видно, що для створення відеороликів із вантажівкою Coca-Cola використовували АІ-модель Veo 3 (фото: CNET)

Coca-Cola чесно вказала використання ШІ

Єдиним вдалим рішенням Coca-Cola стало визнання на старті ролика, що відео створено за допомогою ШІ. Використання ШІ у створенні контенту допустимо, але приховувати це неправильно. Мітки про те, що контент створений ШІ, допомагають аудиторії розуміти, з чим вони мають справу: реальним відео чи штучним. Багато соцмереж уже дозволяють додавати такі позначки під час публікації.

Прозорість критично важлива: оскільки АІ-контент стає практично не відрізнити від реального, аудиторія повинна отримувати достовірну інформацію про його походження.


Наслідки для ринку праці

Використання ШІ в рекламі зачіпає реальних людей. Кампанії могли бути створені за участю аніматорів, дизайнерів та ілюстраторів, що могло поліпшити якість роликів. Втрата робочих місць через ШІ викликає стурбованість, особливо в креативній індустрії. Для бізнесу ШІ привабливий своєю ефективністю і зниженням витрат, що підтверджується на прикладі Amazon, де тисячі співробітників було скорочено.

Нормалізація ШІ в маркетингу

Святкові ролики McDonald's і Coca-Cola демонструють, як ШІ стає нормою в рекламі. Компанії продовжують впроваджувати генеративні технології, незважаючи на негативну реакцію користувачів. Експерти наголошують, що важливо звертати увагу на такі випадки, щоб аудиторія розуміла наслідки широкого використання ШІ в контенті.

Раніше ми розповідали, що Google розкрив деталі роботи ШІ Gemini, який захищає користувачів Chrome від різних загроз.

А ще у нас є матеріал про те, як такі гіганти, як Netflix, Coca-Cola та інші використовують ШІ для створення унікального користувацького досвіду.

Читайте також, як шахраї використовують ШІ для фінансових махінацій і підриву світової економіки

Читайте РБК-Україна в Google News
McDonald's Cocа-Cola Beverages Ukraine Ltd. Штучний інтелект
Новини
ЗСУ відкинули окупантів від Куп’янська та контролюють майже 90% міста, - Сирський
ЗСУ відкинули окупантів від Куп’янська та контролюють майже 90% міста, - Сирський
Аналітика
Танкерний бій. Як Захід планує обнулити Росії торгівлю нафтою на морі
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Танкерний бій. Як Захід планує обнулити Росії торгівлю нафтою на морі