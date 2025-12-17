Це фіаско: як світові бренди ганьблять себе через рекламу з ШІ
Великі корпорації, такі як McDonald's і Coca-Cola, знову опинилися в центрі скандалу: їхні святкові рекламні ролики, створені за допомогою штучного інтелекту, викликали хвилю негативу в мережі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт CNET.
Реклама McDonald's: коротко, але провально
Ролик McDonald's завдовжки 30 секунд був створений виключно для Нідерландів і показував серію різдвяних невдач під пародію на пісню It's the Most Wonderful Time of the Year. Відео швидко зібрало масу критики, і компанія видалила його зі своїх сторінок.
Ролик було легко впізнати як ШІ-контент: різкі монтажні склейки, погано читабельний текст, неточні деталі. CEO маркетингового агентства The Sweetshop Film в одній з видалених публікацій підтвердив, що при створенні ролика використовували різні інструменти ШІ.
Реклама Coca-Cola: більш акуратно, але теж із ШІ
На відміну від McDonald's, рекламний ролик Coca-Cola мав більш зібраний вигляд: вантажівка з напоями проїжджає через зимовий пейзаж і снігове містечко, а лісові тварини слідують за ним до прикрашеної ялинки. Однак і тут чітко видно елементи, створені за допомогою ШІ.
Тварини виглядають штучно: шерсть має деталі, але нерівномірно розподілена, дрібні елементи не опрацьовані.
Персонажі демонструють надмірно виражені емоції - типова ознака ШІ-анімації.
У закулісному відео видно, як використовувалися різні варіанти деталей через генератор ШІ, а також технології, що нагадують Photoshop Generative Fill.
Цей образ панди явно не справжній, але в ньому присутні характерні для ШІ елементи: неприродний блиск і "пластикова" текстура (фото: CNET)
Масове впровадження ШІ в маркетинг
Експерти відзначають зростання використання генеративного ШІ в креативних сферах, особливо за останній рік. Згідно зі звітом Canva Marketing and AI 2025, 94% маркетологів мають виділений бюджет на ШІ, а три чверті очікують його зростання. Саме тому контент, створений за допомогою АІ, дедалі частіше зустрічається в соцмережах.
Ролики McDonald's і Coca-Cola піднімають усі спірні питання, пов'язані з АІ: від якості візуалу до нормалізації автоматизованого контенту. Використання ШІ в рекламі стало практично невідворотним - компанії продовжують його впроваджувати, незважаючи на негативну реакцію аудиторії.
У нижній частині зображення видно, що для створення відеороликів із вантажівкою Coca-Cola використовували АІ-модель Veo 3 (фото: CNET)
Coca-Cola чесно вказала використання ШІ
Єдиним вдалим рішенням Coca-Cola стало визнання на старті ролика, що відео створено за допомогою ШІ. Використання ШІ у створенні контенту допустимо, але приховувати це неправильно. Мітки про те, що контент створений ШІ, допомагають аудиторії розуміти, з чим вони мають справу: реальним відео чи штучним. Багато соцмереж уже дозволяють додавати такі позначки під час публікації.
Прозорість критично важлива: оскільки АІ-контент стає практично не відрізнити від реального, аудиторія повинна отримувати достовірну інформацію про його походження.
Наслідки для ринку праці
Використання ШІ в рекламі зачіпає реальних людей. Кампанії могли бути створені за участю аніматорів, дизайнерів та ілюстраторів, що могло поліпшити якість роликів. Втрата робочих місць через ШІ викликає стурбованість, особливо в креативній індустрії. Для бізнесу ШІ привабливий своєю ефективністю і зниженням витрат, що підтверджується на прикладі Amazon, де тисячі співробітників було скорочено.
Нормалізація ШІ в маркетингу
Святкові ролики McDonald's і Coca-Cola демонструють, як ШІ стає нормою в рекламі. Компанії продовжують впроваджувати генеративні технології, незважаючи на негативну реакцію користувачів. Експерти наголошують, що важливо звертати увагу на такі випадки, щоб аудиторія розуміла наслідки широкого використання ШІ в контенті.
