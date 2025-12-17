ua en ru
Как известные бренды попадают в скандалы из-за рекламы с использованием ИИ

Среда 17 декабря 2025 18:20
UA EN RU
Как известные бренды попадают в скандалы из-за рекламы с использованием ИИ McDonald’s и Coca-Cola подверглись критике за рождественскую рекламу, созданную с помощью ИИ (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Крупные корпорации, такие как McDonald’s и Coca-Cola, снова оказались в центре скандала: их праздничные рекламные ролики, созданные с помощью искусственного интеллекта, вызвали волну негатива в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт CNET.

Реклама McDonald’s: коротко, но провально

Ролик McDonald’s длиной 30 секунд был создан исключительно для Нидерландов и показывал серию рождественских неудач под пародию на песню It’s the Most Wonderful Time of the Year. Видео быстро собрало массу критики, и компания удалила его со своих страниц.

Ролик был легко узнаваем как ИИ-контент: резкие монтажные склейки, плохо читаемый текст, неточные детали. CEO маркетингового агентства The Sweetshop Film в одной из удаленных публикаций подтвердил, что при создании ролика использовались различные инструменты ИИ.

Реклама Coca-Cola: более аккуратно, но тоже с ИИ

В отличие от McDonald’s, рекламный ролик Coca-Cola выглядел более собранно: грузовик с напитками проезжает через зимний пейзаж и снежный городок, а лесные животные следуют за ним к украшенной елке. Однако и здесь отчетливо видны элементы, созданные с помощью ИИ.

Животные выглядят искусственно: шерсть имеет детали, но неравномерно распределена, мелкие элементы не проработаны.

Персонажи демонстрируют чрезмерно выраженные эмоции - типичный признак ИИ-анимации.

В закулисном видео видно, как использовались различные варианты деталей через генератор ИИ, а также технологии, напоминающие Photoshop Generative Fill.

Как известные бренды попадают в скандалы из-за рекламы с использованием ИИЭтот образ панды явно не настоящий, но в нем присутствуют характерные для ИИ элементы: неестественный блеск и "пластиковая" текстура (фото: CNET)

Массовое внедрение ИИ в маркетинг

Эксперты отмечают рост использования генеративного ИИ в креативных сферах, особенно за последний год. Согласно отчету Canva Marketing and AI 2025, 94% маркетологов имеют выделенный бюджет на ИИ, а три четверти ожидают его роста. Именно поэтому контент, созданный с помощью ИИ, все чаще встречается в соцсетях.

Ролики McDonald’s и Coca-Cola поднимают все спорные вопросы, связанные с ИИ: от качества визуала до нормализации автоматизированного контента. Использование ИИ в рекламе стало практически неотвратимым - компании продолжают его внедрять, несмотря на негативную реакцию аудитории.

Как известные бренды попадают в скандалы из-за рекламы с использованием ИИВ нижней части изображения видно, что для создания видеороликов с грузовиком Coca-Cola использовалась ИИ-модель Veo 3 (фото: CNET)

Coca-Cola честно указала использование ИИ

Единственным удачным решением Coca-Cola стало признание на старте ролика, что видео создано с помощью ИИ. Использование ИИ в создании контента допустимо, но скрывать это неправильно. Метки о том, что контент создан ИИ, помогают аудитории понимать, с чем они имеют дело: реальным видео или искусственным. Многие соцсети уже позволяют добавлять такие отметки при публикации.

Прозрачность критически важна: поскольку ИИ-контент становится практически неотличимым от реального, аудитория должна получать достоверную информацию о его происхождении.


Последствия для рынка труда

Использование ИИ в рекламе затрагивает реальных людей. Кампании могли быть созданы с участием аниматоров, дизайнеров и иллюстраторов, что могло улучшить качество роликов. Потеря рабочих мест из-за ИИ вызывает обеспокоенность, особенно в креативной индустрии. Для бизнеса ИИ привлекателен своей эффективностью и снижением расходов, что подтверждается на примере Amazon, где тысячи сотрудников были сокращены.

Нормализация ИИ в маркетинге

Праздничные ролики McDonald’s и Coca-Cola демонстрируют, как ИИ становится нормой в рекламе. Компании продолжают внедрять генеративные технологии, несмотря на негативную реакцию пользователей. Эксперты отмечают, что важно обращать внимание на такие случаи, чтобы аудитория понимала последствия широкого использования ИИ в контенте.

Раннее мы рассказывали, что Google раскрыл детали работы ИИ Gemini, который защищает пользователей Chrome от разных угроз.

А еще у нас есть материал о том, как такие гиганты, как Netflix, Coca-Cola и другие используют ИИ для создания уникального пользовательского опыта.

Читайте также, как мошенники используют ИИ для финансовых махинаций и подрыва мировой экономики

