Ігри з вогнем. Як шахраї за допомогою ШІ руйнують світову економіку зсередини

До кінця 2025 року світові збитки від кіберзлочинів можуть сягнути рекордних 10,5 трильйона доларів на рік - майже втричі більші, ніж у 2015 році, коли вони становили близько 3 трильйонів доларів. За своїми масштабами ця цифра порівнянна з економікою третьої за величиною країни світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Всесвітнього економічного форуму .

Зростання шахрайства та його наслідки для жертв

Особливо різко зростає рівень шахрайства на тлі розвитку генеративного ШІ. У США тільки між 2018-2022 роками втрати федерального бюджету становили від 233 млрд до 521 млрд доларів щорічно - це близько 2% ВВП країни і близько 1 трлн доларів за п'ять років. При цьому розрахунок не враховує мільйонних втрат на рівні штатів.

За цією статистикою стоять вкрадені особистості, аферисти, які використовують дані жертв для отримання допомоги, кредитів та інших виплат. Наслідки для постраждалих бувають жахливими - у 2022 році 16% жертв ідентифікаційного шахрайства зізналися в думках про самогубство, що на 10% більше, ніж роком раніше.

Світові збитки від кіберзлочинів (фото: Cybercrime Magazine)

Deepfake і нові методи шахрайства з ШІ

Сьогодні глибокі фейки (deepfake) дають змогу злочинцям обманом проходити перевірки особистості - технологія здатна створити "ідеальну" цифрову маску.

У 2023 році кількість спроб обману відеоперевірок за допомогою deepfake зросла на 704%. Водночас АІ зробив фішинг реалістичнішим, що значно ускладнило розпізнавання загроз.

У Китаї було зафіксовано випадок, коли шахрай за допомогою deepfake намагався видати себе за жителя Пенсільванії та отримати доступ до американського федерального агентства. Витік на відеокамеру допоміг виявити підробку і запобігти атаці.

Цифрові гаманці та біометрія як головний щит від АІ-шахраїв

Старі методи ідентифікації, такі як паролі, логіни та проста біографія, вже неефективні в епоху ШІ та deepfake. На зміну приходять цифрові гаманці ідентичності (digital identity wallets) з біометричним захистом. Як це працює:

Користувач створює надійний цифровий логін, який можна використовувати на різних сайтах

Через документ і біометрію підтверджується особистість і прив'язується до цього логіна

Логін перетворюється на "цифровий гаманець", що полегшує доступ до сервісів.

Перспективи та міжнародний досвід

Це дає змогу різко спростити авторизацію і захист особистих даних. ЄС активно тестує такі гаманці: до 2026 року кожна країна запровадить власний гаманець за загальноєвропейськими стандартами.

Генеративний ШІ робить шахрайство масштабним і важко розпізнаваним, але сучасні інструменти, як-от цифрові гаманці та біометрія, вже готові дати йому відсіч. Вони забезпечують рівень захисту, здатний протистояти новим загрозам майбутнього.