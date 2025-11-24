Как будут отключать свет в Украине 25 ноября: "Укрэнерго" обнародовало графики
В Украине во вторник, 25 ноября, будут действовать графики отключений для бытовых потребителей. Выключать свет будут во всех областях, в объеме от 0,5 до 2,5 очередей одновременно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
Причиной отключений электроэнергии являются последствия массированных ракетно-дронных ударов России по украинской энергетике. Отключения будут действовать с 00:00 до 23:59, объемом от 0,5 до 2,5 очередей одновременно.
Кроме того, параллельно будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
"Укрэнерго" предупредило, что в течение суток графики могут меняться. Следить за изменениями времени и объема ограничений можно на страницах облэнерго в соцсетях.
Сегодня, 24 ноября, в Украине отключают свет во всех регионах объемом от 0,5 до 3 очередей одновременно.
Отключение света в Украине
Напомним, в Украине усилили ограничения на фоне массированного удара российских оккупантов в ночь на 19 ноября. Минэнерго сообщило, что тогда враг атаковал энергетические объекты в семи областях.
По словам главы "Укрэнерго" Виталия Зайченко, сейчас самая сложная ситуация со светом в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях.
В ДТЭК отметили, что в результате атаки 19 ноября были повреждены не только объекты генерации, но и объекты передачи электроэнергии. В результате атомные электростанции были вынуждены снизить генерацию.
Кроме того, из-за похолодания уровень потребления электроэнергии в Украине вырос. Это тоже одна из причин усиления ограничений.