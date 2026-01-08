UA

Економіка

Як відключатимуть світло у Києві 9 січня: з'явилися графіки

Ілюстративне фото: у Києві 9 січня діятимуть відключення світла за графіками (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У п'ятницю, 9 січня, в Києві продовжать діяти графіки відключення електроенергії. Мешканці й гості столиці будуть без світла протягом доби максимум до 10,5 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Завтра світло у Києві відключатимуть наступним чином:

  • 1.1 черга - світла не буде з 06:30 до 10:30 та з 17:00 до 21:00;
  • 1.2 черга - світла не буде з 06:30 до 10:30 та з 17:00 до 21:00;
  • 2.1 черга - світла не буде з 08:00 до 13:30 та з 17:00 до 19:00;
  • 2.2 черга - світла не буде з 08:00 до 10:30 та з 17:00 до 21:00;
  • 3.1 черга - світла не буде з 10:00 до 17:00;
  • 3.2 черга - світла не буде з 10:00 до 14:00 та з 20:30 до 24:00;
  • 4.1 черга - світла не буде з 00:00 до 03:00, з 10:00 до 14:00 та з 20:30 до 24:00;
  • 4.2 черга - світла не буде з 00:00 до 03:00, з 10:00 до 14:00 та з 20:30 до 22:00;
  • 5.1 черга - світла не буде з 03:00 до 07:00 та з 13:30 до 17:30;
  • 5.2 черга - світла не буде з 03:00 до 07:00 та з 13:30 до 17:30;
  • 6.1 черга - світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 13:30 до 17:30;
  • 6.2 черга - світла не буде з 13:30 до 19:00.
 

Фото: графіки відключень світла для Києва на 9 січня (t.me/dtek_ua)

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, 8 січня енергетики у Києві та Київській області перейшли на посилений режим роботи, оскільки прогнозується різке похолодання. Зокрема, очікуються пориви вітру та суттєве похолодання до близько 10 градусів морозу - така погода може триматися протягом тижня.

В середу, 7 січня, прем'єр України Юлія Свириденко розповіла, що через таке похолодання і можливість налипання снігу є ймовірність вимкнення світла поза графіками. Вона зазначила, що Кабмін затвердив низку рішень на тлі похолодання, що наближається.

Зазначимо, за словами секретаря Міністерства енергетики України Сергія Суярка, ситуація в енергосистемі України є складною через постійні російські атаки, однак вона перебуває під контролем.

Тим часом голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко пояснив, що похолодання до -23 градусів саме по собі не є критичним фактором для енергосистеми України. Основною загрозою для стабільного електропостачання залишаються російські обстріли енергетики.

