Как будут отключать свет в Киеве 9 января: появились графики

Иллюстративное фото: в Киеве 9 января будут действовать отключения света по графикам (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В пятницу, 9 января, в Киеве продолжат действовать графики отключения электроэнергии. Жители и гости столицы будут без света в течение суток максимум до 10,5 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Завтра свет в Киеве будут отключать следующим образом:

  • 1.1 очередь - света не будет с 06:30 до 10:30 и с 17:00 до 21:00;
  • 1.2 очередь - света не будет с 06:30 до 10:30 и с 17:00 до 21:00;
  • 2.1 очередь - света не будет с 08:00 до 13:30 и с 17:00 до 19:00;
  • 2.2 очередь - света не будет с 08:00 до 10:30 и с 17:00 до 21:00;
  • 3.1 очередь - света не будет с 10:00 до 17:00;
  • 3.2 очередь - света не будет с 10:00 до 14:00 и с 20:30 до 24:00;
  • 4.1 очередь - света не будет с 00:00 до 03:00, с 10:00 до 14:00 и с 20:30 до 24:00;
  • 4.2 очередь - света не будет с 00:00 до 03:00, с 10:00 до 14:00 и с 20:30 до 22:00;
  • 5.1 очередь - света не будет с 03:00 до 07:00 и с 13:30 до 17:30;
  • 5.2 очередь - света не будет с 03:00 до 07:00 и с 13:30 до 17:30;
  • 6.1 очередь - света не будет с 06:00 до 10:00 и с 13:30 до 17:30;
  • 6.2 очередь - света не будет с 13:30 до 19:00.
 

Фото: графики отключений света для Киева на 9 января (t.me/dtek_ua)

 

Отключение света в Украине

Напомним, 8 января энергетики в Киеве и Киевской области перешли на усиленный режим работы, поскольку прогнозируется резкое похолодание. В частности, ожидаются порывы ветра и существенное похолодание до около 10 градусов мороза - такая погода может держаться в течение недели.

В среду, 7 января, премьер Украины Юлия Свириденко рассказала, что из-за такого похолодания и возможности налипания снега есть вероятность отключения света вне графиков. Она отметила, что Кабмин утвердил ряд решений на фоне приближающегося похолодания.

Отметим, по словам секретаря Министерства энергетики Украины Сергея Суярко, ситуация в энергосистеме Украины является сложной из-за постоянных российских атак, однако она находится под контролем.

Между тем председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко пояснил, что похолодание до -23 градусов само по себе не является критическим фактором для энергосистемы Украины. Основной угрозой для стабильного электроснабжения остаются российские обстрелы энергетики.

