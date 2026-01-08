Як відключатимуть світло у Києві 9 січня: з'явилися графіки

У п'ятницю, 9 січня, в Києві продовжать діяти графіки відключення електроенергії. Мешканці й гості столиці будуть без світла протягом доби максимум до 10,5 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, 8 січня енергетики у Києві та Київській області перейшли на посилений режим роботи, оскільки прогнозується різке похолодання. Зокрема, очікуються пориви вітру та суттєве похолодання до близько 10 градусів морозу - така погода може триматися протягом тижня.

В середу, 7 січня, прем'єр України Юлія Свириденко розповіла, що через таке похолодання і можливість налипання снігу є ймовірність вимкнення світла поза графіками. Вона зазначила, що Кабмін затвердив низку рішень на тлі похолодання, що наближається.

Зазначимо, за словами секретаря Міністерства енергетики України Сергія Суярка, ситуація в енергосистемі України є складною через постійні російські атаки, однак вона перебуває під контролем.

Тим часом голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко пояснив, що похолодання до -23 градусів саме по собі не є критичним фактором для енергосистеми України. Основною загрозою для стабільного електропостачання залишаються російські обстріли енергетики.