Как будут отключать свет в Киеве 9 января: появились графики

В пятницу, 9 января, в Киеве продолжат действовать графики отключения электроэнергии. Жители и гости столицы будут без света в течение суток максимум до 10,5 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

Отключение света в Украине

Напомним, 8 января энергетики в Киеве и Киевской области перешли на усиленный режим работы, поскольку прогнозируется резкое похолодание. В частности, ожидаются порывы ветра и существенное похолодание до около 10 градусов мороза - такая погода может держаться в течение недели.

В среду, 7 января, премьер Украины Юлия Свириденко рассказала, что из-за такого похолодания и возможности налипания снега есть вероятность отключения света вне графиков. Она отметила, что Кабмин утвердил ряд решений на фоне приближающегося похолодания.

Отметим, по словам секретаря Министерства энергетики Украины Сергея Суярко, ситуация в энергосистеме Украины является сложной из-за постоянных российских атак, однако она находится под контролем.

Между тем председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко пояснил, что похолодание до -23 градусов само по себе не является критическим фактором для энергосистемы Украины. Основной угрозой для стабильного электроснабжения остаются российские обстрелы энергетики.