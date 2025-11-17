Як відключатимуть світло 18 листопада: "Укренерго" оновило графіки

У вівторок, 18 листопада, в Україні продовжать діяти відключення електроенергії за графіками. Вони триватимуть протягом всієї доби в обсязі до 4 черг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram.
Завтра, 18 листопада, через масовані обстріли енергетичної інфраструктури України російськими окупантами у більшості регіонів діятимуть наступні обмеження:
"Укренерго" зазначило, що обсяги обмежень і час їх застосування протягом доби можуть змінюватись. Слідкувати за змінами у графіках відключень можна на офіційних сторінках обленерго.
Сьогодні, 17 листопада, протягом дня у більшості областей України діють графіки відключень електроенергії обсягом від 1 до 4 черг.
Нагадаємо, в Україні запровадили відключення світла після масштабного російського обстрілу енергетики у ніч на 8 листопада. Внаслідок удару окупантів припинили роботу обидві ТЕС "Центренерго", було пошкоджено багато інших енергетичних об'єктів.
РФ продовжує здійснювати теракти проти енергетичної інфраструктури. Зокрема російські дрони-камікадзе "Шахед" атакували енергетичний об'єкт у Ніжині. Також пізніше було атаковано ще один енергетичний об'єкт на Чернігівщині.
В "Укренерго" раніше пообіцяли, що для більшості регіонів на вихідних нібито суттєво пом'якшать графіки відключень. Але в реальності усі вихідні світло відключали в обсягу від 1 до 3,5 черг одночасно.