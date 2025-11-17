Як відключатимуть світло 18 листопада: "Укренерго" оновило графіки

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, в Україні запровадили відключення світла після масштабного російського обстрілу енергетики у ніч на 8 листопада. Внаслідок удару окупантів припинили роботу обидві ТЕС "Центренерго", було пошкоджено багато інших енергетичних об'єктів.

РФ продовжує здійснювати теракти проти енергетичної інфраструктури. Зокрема російські дрони-камікадзе "Шахед" атакували енергетичний об'єкт у Ніжині. Також пізніше було атаковано ще один енергетичний об'єкт на Чернігівщині.

В "Укренерго" раніше пообіцяли, що для більшості регіонів на вихідних нібито суттєво пом'якшать графіки відключень. Але в реальності усі вихідні світло відключали в обсягу від 1 до 3,5 черг одночасно.