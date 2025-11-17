Как будут отключать свет 18 ноября: "Укрэнерго" обновило графики

Отключения света в Украине

Напомним, в Украине ввели отключения света после масштабного российского обстрела энергетики в ночь на 8 ноября. В результате удара оккупантов прекратили работу обе ТЭС "Центрэнерго", было повреждено много других энергетических объектов.

РФ продолжает осуществлять теракты против энергетической инфраструктуры. В частности российские дроны-камикадзе "Шахед" атаковали энергетический объект в Нежине. Также позже был атакован еще один энергетический объект на Черниговщине.

В "Укрэнерго" ранее пообещали, что для большинства регионов на выходных якобы существенно смягчат графики отключений. Но в реальности все выходные свет отключали в объеме от 1 до 3,5 очередей одновременно.