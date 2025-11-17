RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Как будут отключать свет 18 ноября: "Укрэнерго" обновило графики

Иллюстративное фото: отключения 18 ноября составят до 4 очередей одновременно (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Во вторник, 18 ноября, в Украине продолжат действовать отключения электроэнергии по графикам. Они будут продолжаться в течение всех суток в объеме до 4 очередей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

Завтра, 18 ноября, из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины российскими оккупантами в большинстве регионов будут действовать следующие ограничения:

  • с 00:00 до 23:59 графики почасовых отключений для бытовых потребителей объемом от 1,5 до 4 очередей;
  • с 00:00 до 23:59 графики ограничения мощности для промышленности.

"Укрэнерго" отметило, что объемы ограничений и время их применения в течение суток могут меняться. Следить за изменениями в графиках отключений можно на официальных страницах облэнерго.

Сегодня, 17 ноября, в течение дня в большинстве областей Украины действуют графики отключений электроэнергии объемом от 1 до 4 очередей.

 

Отключения света в Украине

Напомним, в Украине ввели отключения света после масштабного российского обстрела энергетики в ночь на 8 ноября. В результате удара оккупантов прекратили работу обе ТЭС "Центрэнерго", было повреждено много других энергетических объектов.

РФ продолжает осуществлять теракты против энергетической инфраструктуры. В частности российские дроны-камикадзе "Шахед" атаковали энергетический объект в Нежине. Также позже был атакован еще один энергетический объект на Черниговщине.

В "Укрэнерго" ранее пообещали, что для большинства регионов на выходных якобы существенно смягчат графики отключений. Но в реальности все выходные свет отключали в объеме от 1 до 3,5 очередей одновременно.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрэнергоГрафики отключения светаОтключения света