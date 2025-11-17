ua en ru
Як відключатимуть світло 18 листопада: "Укренерго" оновило графіки

Україна, Понеділок 17 листопада 2025 18:25
Як відключатимуть світло 18 листопада: "Укренерго" оновило графіки Ілюстративне фото: відключення 18 листопада становитимуть до 4 черг одночасно (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У вівторок, 18 листопада, в Україні продовжать діяти відключення електроенергії за графіками. Вони триватимуть протягом всієї доби в обсязі до 4 черг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram.

Завтра, 18 листопада, через масовані обстріли енергетичної інфраструктури України російськими окупантами у більшості регіонів діятимуть наступні обмеження:

  • з 00:00 до 23:59 графіки погодинних відключень для побутових споживачів обсягом від 1,5 до 4 черг;
  • з 00:00 до 23:59 графіки обмеження потужності для промисловості.

"Укренерго" зазначило, що обсяги обмежень і час їх застосування протягом доби можуть змінюватись. Слідкувати за змінами у графіках відключень можна на офіційних сторінках обленерго.

Сьогодні, 17 листопада, протягом дня у більшості областей України діють графіки відключень електроенергії обсягом від 1 до 4 черг.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, в Україні запровадили відключення світла після масштабного російського обстрілу енергетики у ніч на 8 листопада. Внаслідок удару окупантів припинили роботу обидві ТЕС "Центренерго", було пошкоджено багато інших енергетичних об'єктів.

РФ продовжує здійснювати теракти проти енергетичної інфраструктури. Зокрема російські дрони-камікадзе "Шахед" атакували енергетичний об'єкт у Ніжині. Також пізніше було атаковано ще один енергетичний об'єкт на Чернігівщині.

В "Укренерго" раніше пообіцяли, що для більшості регіонів на вихідних нібито суттєво пом'якшать графіки відключень. Але в реальності усі вихідні світло відключали в обсягу від 1 до 3,5 черг одночасно.

