Как будут отключать свет 18 ноября: "Укрэнерго" обновило графики
Во вторник, 18 ноября, в Украине продолжат действовать отключения электроэнергии по графикам. Они будут продолжаться в течение всех суток в объеме до 4 очередей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.
Завтра, 18 ноября, из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины российскими оккупантами в большинстве регионов будут действовать следующие ограничения:
- с 00:00 до 23:59 графики почасовых отключений для бытовых потребителей объемом от 1,5 до 4 очередей;
- с 00:00 до 23:59 графики ограничения мощности для промышленности.
"Укрэнерго" отметило, что объемы ограничений и время их применения в течение суток могут меняться. Следить за изменениями в графиках отключений можно на официальных страницах облэнерго.
Сегодня, 17 ноября, в течение дня в большинстве областей Украины действуют графики отключений электроэнергии объемом от 1 до 4 очередей.
Отключения света в Украине
Напомним, в Украине ввели отключения света после масштабного российского обстрела энергетики в ночь на 8 ноября. В результате удара оккупантов прекратили работу обе ТЭС "Центрэнерго", было повреждено много других энергетических объектов.
РФ продолжает осуществлять теракты против энергетической инфраструктуры. В частности российские дроны-камикадзе "Шахед" атаковали энергетический объект в Нежине. Также позже был атакован еще один энергетический объект на Черниговщине.
В "Укрэнерго" ранее пообещали, что для большинства регионов на выходных якобы существенно смягчат графики отключений. Но в реальности все выходные свет отключали в объеме от 1 до 3,5 очередей одновременно.