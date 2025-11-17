Как будут отключать свет 18 ноября: "Укрэнерго" обновило графики

Во вторник, 18 ноября, в Украине продолжат действовать отключения электроэнергии по графикам. Они будут продолжаться в течение всех суток в объеме до 4 очередей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.