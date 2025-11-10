Світла буде більше. Гринчук повідомила про послаблення графіків відключень
Ситуація в енергетичній системі України залишається складною, проте обсягів застосування відключень світла буде менше.
Як передає кореспондент РБК-Україна, про це міністр енергетики України Світлана Гринчук заявила під час спілкування з журналістами.
За її словами, в енергосистемі країни наразі є дефіцит, проте енергетики полагодили обладнання, яке дозволяло зробити це швидко, і обсяги відключень світла зменшили.
"Працюємо над тим, щоб їх (графіки відключень - ред.) мінімізувати. Але ситуація продовжує бути складною. Практично кожного тижня у нас відбувається масована комбінована атака", - повідомила міністр.
Крім того, вона розповіла, що Україна розробила сценарії реагування на різні надзвичайні події в енергетичній системі.
"Зараз прогнозувати дуже важко. Ми не знаємо, що буде пошкоджено наступного разу, куди атака ворога буде спрямована", - зазначила Гринчук.
Масований обстріл 8 листопада
Нагадаємо, графіки відключення світла в Україні стали жорсткішими після масованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури в ніч на 8 листопада. Росіяни били по українській енергетиці дронами та ракетами "Кинджал" і "Калібр".
Після цієї атаки "Центренерго" повідомило, що цей удар по її теплоелектростанціях був наймасштабнішим від початку війни. Зміївська та Трипільська ТЕС повністю припинили генерувати електроенергію.
Сьогодні, 10 листопада, Гринчук розповіла, що енергетики приступили до відновлення Зміївської та Трипільської ТЕС, проте жодних подробиць щодо ремонтних робіт не розкрила.
Крім того, заступник міністра енергетики України Микола Колесник заявив, що Україна ініціювала засідання Ради МАГАТЕ після масштабного удару росіян. Причиною є постійні обстріли підстанцій, які живлять Хмельницьку АЕС та Рівненську АЕС.