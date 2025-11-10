Світла буде більше. Гринчук повідомила про послаблення графіків відключень

Ситуація в енергетичній системі України залишається складною, проте обсягів застосування відключень світла буде менше.

Як передає кореспондент РБК-Україна , про це міністр енергетики України Світлана Гринчук заявила під час спілкування з журналістами.

За її словами, в енергосистемі країни наразі є дефіцит, проте енергетики полагодили обладнання, яке дозволяло зробити це швидко, і обсяги відключень світла зменшили.

"Працюємо над тим, щоб їх (графіки відключень - ред.) мінімізувати. Але ситуація продовжує бути складною. Практично кожного тижня у нас відбувається масована комбінована атака", - повідомила міністр.

Крім того, вона розповіла, що Україна розробила сценарії реагування на різні надзвичайні події в енергетичній системі.

"Зараз прогнозувати дуже важко. Ми не знаємо, що буде пошкоджено наступного разу, куди атака ворога буде спрямована", - зазначила Гринчук.