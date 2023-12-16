Як відбувається направлення в заклад охорони здоров’я для військових: пояснення

У разі отримання травми або ж захворювання під час виконання обов’язків військової служби, в першу чергу, необхідно проінформувати командира або ж медика взводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу командування Медичних сил Збройних сил України.

Після отримання усного направлення від безпосереднього командира в медпункт - необхідно пройти медичний огляд. Його має провести фельдшер, лікар або начмед.

В медпункті можуть призначити лікування у військовій частині або ж дати направлення на дообстеження чи стаціонарне лікування в закладі охорони здоров’я поза розташуванням військової частини.

Якщо призначили лікування

Після огляду в медпункті в/ч, військового можуть звільнити від виконання службових обов’язків, максимум на 6 днів. Якщо стан здоров’я не покращиться, начмед проведе повторний огляд й у разі необхідності - подовжить звільнення від виконання обов’язків.

Загалом стаціонарне лікування в медпункті військової частини може тривати не більше 14 днів.

"Якщо стан не покращився, після лікування у в/ч або в результаті первинного огляду було виявлено потребу в додатковому обстеженні (ургентні випадки, інфекційні захворювання тощо), за рекомендацією начмеда, командир військової частини дає направлення на дообстеження чи стаціонарне лікування", - пише пресслужба.

При кожному зверненні за медичною допомогою важливо вимагати про відповідні записи в облікових журналах. Це необхідно для встановлення зв’язку травми чи захворювання з військовою службою.

"Цю обставину буде вказано у висновку ВЛК. Також, такі записи будуть важливими у випадку, якщо командир відмовлятиметься направити до закладу охорони здоров’я на лікування, операцію чи ВЛК", - пояснює пресслужба.

Зміни у військово-лікарських комісіях

В кінці серпня Кабінет міністрів ухвалив запровадження електронного документообігу під час та після проходження військово-лікарської комісії. Зокрема вже в вересні було змінено порядок проходження ВЛК.

РБК-Україна раніше розповідало, які документи потрібні для проходження військово-лікарських комісій.