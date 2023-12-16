Как происходит направление в заведение здравоохранения для военных: объяснение

В случае получения травмы или заболевания при исполнении обязанностей военной службы, в первую очередь, необходимо проинформировать командира или же медика взвода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины.

После получения устного направления от непосредственного командира в медпункт - необходимо пройти медицинский осмотр. Его должен провести фельдшер, врач или начмед.

В медпункте могут назначить лечение в воинской части или дать направление на дообследование или стационарное лечение в учреждении здравоохранения вне расположения воинской части.

Если назначили лечение

После осмотра в медпункте в/ч, военного могут освободить от выполнения служебных обязанностей, максимум на 6 дней. Если состояние здоровья не улучшится, начмед проведет повторный осмотр и в случае необходимости - продлит освобождение от исполнения обязанностей.

В целом стационарное лечение в медпункте воинской части может длиться не более 14 дней.

"Если состояние не улучшилось, после лечения в в/ч или в результате первичного осмотра была выявлена потребность в дополнительном обследовании (ургентные случаи, инфекционные заболевания и т.д.), по рекомендации начмеда, командир воинской части дает направление на дообследование или стационарное лечение", - пишет пресс-служба.

При каждом обращении за медицинской помощью важно требовать о соответствующих записях в учетных журналах. Это необходимо для установления связи травмы или заболевания с военной службой.

"Это обстоятельство будет указано в заключении ВВК. Также, такие записи будут важными в случае, если командир будет отказываться направить в учреждение здравоохранения на лечение, операцию или ВВК", - объясняет пресс-служба.

Изменения в военно-врачебных комиссиях

В конце августа Кабинет министров принял решение о введении электронного документооборота во время и после прохождения военно-врачебной комиссии. В частности уже в сентябре был изменен порядок прохождения ВВК.

РБК-Украина ранее рассказывало, какие документы нужны для прохождения военно-врачебных комиссий.