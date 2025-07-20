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Залужний привітав Усика з перемогою: "Він не лише бився"

Неділя 20 липня 2025 10:21
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Залужний привітав Усика з перемогою: "Він не лише бився" Олександр Усик та Валерій Залужний (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до боксера Олександра Усика, який став абсолютним чемпіоном світу. Він не просто привітав його з перемогою, а висловився про важливі сенси.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Залужний написав на своїй сторінці на Facebook.

Що Залужний сказав про Усика

Так, колишній головнокомандувач висловився про те, що боксер присвятив свою перемогу тим, хто захищає Україну на фронті.

"Вітаю Олександра з впевненою Перемогою. Перемогою, яка присвячена не тільки нашим воїнам, а й усім нам", - написав Залужний.

Коли ж він говорив про перемогу Усика, то висловився й про війну.

"Ми маємо зрозуміти, що іншого варіанту, окрім як перемогти, у нас немає. Як не мав його і Олександр. Тому він не лише бився, а й важко і наполегливо готувався. Готувався розраховувати лише на власні сили. Знав, що йому потрібно, і йшов до цього", - наголосив Залужний.

Також головнокомандувач подякував Усику. Залужний зазначив, що своєю перемогою боксер усіх надихає.

"А ще - думав про те, що є ті, кому ще важче. І сподівався, що його Перемога надихне усіх нас. Дякуємо, Козаче, за науку і натхнення", - резюмував він.

Як Усик переміг Дюбуа

В ніч на 20 липня українець вийшов на ринг проти британця. І вже у п'ятому раунді настав переламний момент. Усик зумів "пробити" захист Дюбуа, хоча той намагався використати "фішки" з минулого бою, коли бив у корпус.

Втім, це не допомогло британцю. Українець "закидав" його своїми фірмовими комбінаціями з потужних ударів. Дюбуа почав помітно слабшати. Він пропускав удари, внаслідок чого Усик переміг його двома нокдаунами.

Відео переможних ударів Усика

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