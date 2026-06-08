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Як Україна може стати членом ЄС: єврокомісар назвала сценарії

16:54 08.06.2026 Пн
2 хв
Один зі сценаріїв членства є незвичайним
aimg Іван Носальський aimg Мілан Лєліч
Фото: Марта Кос, єврокомісар (Getty Images)

У Євросоюзі розглядають тільки два сценарії членства України в Євросоюзі. Один із них - нестандартний.

Про це на зустрічі з журналістами заявила комісар ЄС з питань розширення Марта Кос, передає кореспондент РБК-Україна.

Коментуючи ініціативу канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про "асоційоване членство" України в Євросоюзі, Кос зазначила, що це поки тільки ідея. На цю тему тривають дебати.

Єврокомісар уточнила, що є три теоретичних сценарії взаємодії ЄС із країнами-кандидатами:

  • як є зараз, за нинішніми правилами - тобто країни інтегруються в ЄС тільки після повноцінного вступу;
  • часткова секторальна інтеграція, коли країна-кандидат приєднується до спільних політик ЄС у певній сфері після виконання необхідних вимог, з Україною це частково працює; ще один приклад - участь, наприклад, Норвегії та Швейцарії в Шенгенській зоні, хоча вони не є членами ЄС.
  • зворотне членство, коли країну "авансом" беруть до Євросоюзу - за словами Кос, після дискусій така ідея була відкинута.

Станом на зараз ЄС і Україна працюють над інтенсифікацією другого сценарію.

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Що запропонував Мерц

Нагадаємо, у травні стало відомо, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував ідею "асоційованого членства" України в Євросоюзі.

Така ідея, зокрема, передбачає, що українські урядовці братимуть участь у самітах ЄС і зустрічах міністрів, але права голосу їм не нададуть.

Президент України Володимир Зеленський, за інформацією Reuters, у своєму листі назвав несправедливим ідею залишити Україну без права голосу.

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