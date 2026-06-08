Як Україна може стати членом ЄС: єврокомісар назвала сценарії

У Євросоюзі розглядають тільки два сценарії членства України в Євросоюзі. Один із них - нестандартний.
Про це на зустрічі з журналістами заявила комісар ЄС з питань розширення Марта Кос, передає кореспондент РБК-Україна.
Коментуючи ініціативу канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про "асоційоване членство" України в Євросоюзі, Кос зазначила, що це поки тільки ідея. На цю тему тривають дебати.
Єврокомісар уточнила, що є три теоретичних сценарії взаємодії ЄС із країнами-кандидатами:
Станом на зараз ЄС і Україна працюють над інтенсифікацією другого сценарію.
Нагадаємо, у травні стало відомо, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував ідею "асоційованого членства" України в Євросоюзі.
Така ідея, зокрема, передбачає, що українські урядовці братимуть участь у самітах ЄС і зустрічах міністрів, але права голосу їм не нададуть.
Президент України Володимир Зеленський, за інформацією Reuters, у своєму листі назвав несправедливим ідею залишити Україну без права голосу.