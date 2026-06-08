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Как Украина может стать членом ЕС: еврокомиссар назвала сценарии

16:54 08.06.2026 Пн
2 мин
Один из сценариев членства является необычным
aimg Иван Носальский aimg Милан Лелич
Фото: Марта Кос, еврокомиссар (Getty Images)

В Евросоюзе рассматривают только два сценария членства Украины в Евросоюзе. Один из них - нестандартный.

Об этом на встрече с журналистами заявила комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос, передает корреспондент РБК-Украина.

Комментируя инициативу канцлера Германии Фридриха Мерца об "ассоциированном членстве" Украины в Евросоюзе, Кос отметила, что это пока только идея. На эту тему идут дебаты.

Еврокомиссар уточнила, что есть три теоретических сценария взаимодействия ЕС со странами-кандидатами:

  • как есть сейчас, по нынешним правилам - то есть страны интегрируются в ЕС только после полноценного вступления;
  • частичная секторальная интеграция, когда страна-кандидат присоединяется к общим политикам ЕС в определенной сфере после выполнения необходимых требований, с Украиной это частично работает; еще один пример – участие, например, Норвегии и Швейцарии в Шенгенской зоне, хотя они не являются членами ЕС.
  • обратное членство, когда страну "авансом" берут в Евросоюз - по словам Кос, после дискуссий такая идея была отвергнута.

По состоянию на сейчас ЕС и Украина работают над интенсификацией второго сценария.

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Что предложил Мерц

Напомним, в мае стало известно, что канцлер Германии Фридрих Мерц предложил идею "ассоциированного членства" Украины в Евросоюзе.

Такая идея, в частности, предусматривает, что украинские чиновники будут участвовать в саммитах ЕС и встречах министров, но права голоса им не дадут.

Президент Украины Владимир Зеленский, по информации Reuters, в своем письме назвал несправедливым идею оставить Украину без права голоса.

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