Як Україна буде рухатись до ЄС, поки Угорщина не зніме вето: пояснення Качки

В Європейському Союзі є домовленість про те, як проводити зближення з Україною попри вето Угорщини, яке Будапешт поки не переглянув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрем'єра з питань європейської інтеграції Тараса Качки, якого цитує "Європейська правда".

Він розповів, що Євросоюз погодився застосувати для України та Молдови унікальний підхід, якого не було для держав Західних Балканах, які теж стикалися із вето та низкою вимог з боку одного або кількох своїх країн-сусідів.

"Традиційна політика ЄС полягає в тому, що треба таку державу-члена умовляти, і поки ти її не вмовиш, ти заблокований. Можеш бути заблокований два тижні, а можеш - 10 років", - пояснив віце-прем'єр.

Як відомо, у разі традиційного підходу на час блокування зупиняються технічні підготовчі процеси, але у випадку з Україною цей підхід не працює. Наразі вже відомо, що до 30 вересня Київ та Єврокомісія завершать скринінгові зустрічі, які є етапом, який передує переговорам.

"У нас унікальна ситуація: держави-члени, і Єврокомісія говорять, що у випадку з Україною не має бути зупинки... Зокрема держави-члени мають визначати так звані "бенчмарки" (умови для відкриття кластерів - ред.), не чекаючи угорців. Це дійсно унікальна історія", - повідомив Качка.

Віце-прем'єр зауважив, що окрім того, що Київ та Брюссель спільно працюють над визначенням бенчмарків, відбувається також підготовка національної програми адаптації права ЄС та реалізуються інші процеси.

Водночас він підкреслив, що без одностайної підтримки всіх членів Євросоюзу юридично завершити ці кроки неможливо.

"Коли Угорщина змінить свою позицію, тоді буде формальне голосування – і за відкриття кластера, і, можливо, відразу ж за закриття (певних переговорних глав - ред.), всі узгоджені зараз бенчмарки будуть виконані", - додав посадовець.

Також Качка поінформував, що у Брюссел готуються і до варіантів ухвалення певних рішень без очікування на зміну підходу Будапешта.

"Переважна більшість, ледь не всі країни-члени ЄС і сам Євросоюз готові до відкриття кластерів, навіть якщо Угорщина не приєднається до цієї позиції", - резюмував він.