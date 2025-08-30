В ЄС обговорюють кардинальні зміни, щоб обходити постійні вето Угорщини

Низка країн ЄС обговорює, як змінити правила ухвалення рішень в блоці. Причиною цього стали постійні вето Угорщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Bloomberg ознайомився з документом, який був поширений серед держав-членів ЄС напередодні неформальної зустрічі міністрів закордонних справ у суботу, 30 серпня, в Копенгагені.

Група з 12 країн розглянула правові можливості для прийняття рішення кваліфікованою більшістю замість одноголосності. До цього в ЄС всі рішення могли ухвалюватися лише одноголосно.

Як зазначає видання, зміна підходу до голосування дозволить Європейському Союзу діяти швидше, уникаючи блокування рішень.

Bloomberg нагадує, що Угорщина послідовно виступала проти ініціатив щодо України - від виділення коштів до процесу вступу країни до ЄС. Це призвело до запеклих дипломатичних суперечок та переговорів, спрямованих на те, щоб схилити її до таких питань, як поновлення санкцій проти Росії.

У п'ятницю, 29 серпня, Угорщина відмовилася підписати заяву, яка засуджує російські удари по Україні цього тижня.