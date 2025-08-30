ua en ru
В ЄС обговорюють кардинальні зміни, щоб обходити постійні вето Угорщини

Брюссель, Субота 30 серпня 2025 21:31
В ЄС обговорюють кардинальні зміни, щоб обходити постійні вето Угорщини Фото: очільниця європейської дипломатії Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Низка країн ЄС обговорює, як змінити правила ухвалення рішень в блоці. Причиною цього стали постійні вето Угорщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Bloomberg ознайомився з документом, який був поширений серед держав-членів ЄС напередодні неформальної зустрічі міністрів закордонних справ у суботу, 30 серпня, в Копенгагені.

Група з 12 країн розглянула правові можливості для прийняття рішення кваліфікованою більшістю замість одноголосності. До цього в ЄС всі рішення могли ухвалюватися лише одноголосно.

Як зазначає видання, зміна підходу до голосування дозволить Європейському Союзу діяти швидше, уникаючи блокування рішень.

Bloomberg нагадує, що Угорщина послідовно виступала проти ініціатив щодо України - від виділення коштів до процесу вступу країни до ЄС. Це призвело до запеклих дипломатичних суперечок та переговорів, спрямованих на те, щоб схилити її до таких питань, як поновлення санкцій проти Росії.

У п'ятницю, 29 серпня, Угорщина відмовилася підписати заяву, яка засуджує російські удари по Україні цього тижня.

Конфлікт Угорщини та України

Нагадаємо, Угорщина виступає проти членства України в ЄС та НАТО. Також Будапешт не підтримує надання допомоги Україні з боку Євросоюзу.

Також нещодавно президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю угорському порталу Válasz Online. Це викликало обурення серед представників угорської влади.

Зеленський в інтерв'ю заявив, що уряд Віктора Орбана втручається у внутрішні справи України та використовує війну для політичних цілей напередодні виборів.

Речник опублікував заяву глави МЗС Угорщини Петера Сійярто про те, що нібито Зеленський "хоче маріонетковий уряд в Угорщині, який би надсилав угорські гроші Україні".

