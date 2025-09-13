ua en ru
Как Украина будет двигаться в ЕС, пока Венгрия не снимет вето: объяснение Качки

Суббота 13 сентября 2025 23:08
Как Украина будет двигаться в ЕС, пока Венгрия не снимет вето: объяснение Качки Фото: вице-премьера по вопросам европейской интеграции Тараса Качко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

В Европейском Союзе есть договоренность о том, как проводить сближение с Украиной, несмотря на вето Венгрии, которое Будапешт пока не пересмотрел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера по вопросам европейской интеграции Тараса Качки, которого цитирует "Европейская правда".

Он рассказал, что Евросоюз согласился применить для Украины и Молдовы уникальный подход, которого не было для государств Западных Балканах, которые тоже сталкивались с вето и рядом требований со стороны одной или нескольких своих стран-соседей.

"Традиционная политика ЕС заключается в том, что надо такое государство-член уговаривать, и пока ты его не уговоришь, ты заблокирован. Можешь быть заблокирован две недели, а можешь - 10 лет", - пояснил вице-премьер.

Как известно, в случае традиционного подхода на время блокировки останавливаются технические подготовительные процессы, но в случае с Украиной этот подход не работает. Сейчас уже известно, что до 30 сентября Киев и Еврокомиссия завершат скрининговые встречи, которые являются этапом, предшествующим переговорам.

"У нас уникальная ситуация: государства-члены, и Еврокомиссия говорят, что в случае с Украиной не должно быть остановки... В частности государства-члены должны определять так называемые "бенчмарки" (условия для открытия кластеров - ред.), не дожидаясь венгров. Это действительно уникальная история", - сообщил Качка.

Вице-премьер отметил, что кроме того, что Киев и Брюссель совместно работают над определением бенчмарков, происходит также подготовка национальной программы адаптации права ЕС и реализуются другие процессы.

В то же время он подчеркнул, что без единодушной поддержки всех членов Евросоюза юридически завершить эти шаги невозможно.

"Когда Венгрия изменит свою позицию, тогда будет формальное голосование - и за открытие кластера, и, возможно, сразу же за закрытие (определенных переговорных глав - ред.), все согласованные сейчас бенчмарки будут выполнены", - добавил чиновник.

Также Качка сообщил, что в Брюсселе готовятся и к вариантам принятия определенных решений без ожидания изменения подхода Будапешта.

"Подавляющее большинство, чуть ли не все страны-члены ЕС и сам Евросоюз готовы к открытию кластеров, даже если Венгрия не присоединится к этой позиции", - резюмировал он.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, пару недель назад издание Bloomberg писало, что ряд стран ЕС обсуждают, как изменить правила принятий решений в блоке. Причиной тому стали постоянные вето со стороны Венгрии.

Также отметим, что 5 сентября президент Евросовета Антониу Кошта заявил, что переговоры по вступлению Украины в ЕС должны продолжаться, несмотря на вето Венгрии.

