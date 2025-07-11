ua en ru
Пт, 11 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Как теперь звучит считалочка "Рельсы, шпалы" на украинском и почему она круче советского варианта

Пятница 11 июля 2025 08:00
UA EN RU
Как теперь звучит считалочка "Рельсы, шпалы" на украинском и почему она круче советского варианта Как на украинском звучит детская считалочка "Рельсы-рейки, шпалы-шпалы" (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Одна из самых известных детских считалок, знакомая многим с детства как "Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы", получила новое дыхание в украиноязычной версии. Пользователи соцсетей восторженно делятся адаптированным текстом, в котором сохранился юмор, ритм и сказочность оригинала.

Как теперь звучит известная детская считалочка на украинском, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Mama Sapiens Hudimova.

Происхождение считалочки

Известная считалочка или как ее еще называли "массажный стишок" появилась на свет в начале XX века. Источник - народное творчество и точный автор неизвестен.

Считалочка была очень популярна в советские времена, а также после развала СССР, на всем постсоветском пространстве. В зависимости от регионов и стран некоторые слова менялись, но смысл примерно был одинаков.

Стишок читали во время детского массажа и делали определенные движения, которые напоминали рельсы, шпалы, как клюют курочки и как едет поезд. Нет ни одного ребенка, которому бы этот стишок с массажем не нравились.

Украинский вариант

Конечно, многие родители до сих пор используют эту считалочку вместе с массажем. Но многим хотелось бы иметь и украинский вариант. Именно такой и предложила психолог Наталья Худимова.

Она добавила свои украинские реалии и языковую естественность, а еще животных - слонов, волчков, лисичку.

Вот как она звучит сейчас:

Рейки, рейки, шпали, шпали...

Їхав поїзд із Полтави.

Ось віконце відчинилось -

І горошки покотились.

Йшли курчата, ціпу-ціпу,

Дзьобали собі на втіху.

А за ними гусенята

Теж пощипують завзято.

Далі йшла сім'я слонів,

Тупали, аж гай шумів.

Далі бігло ведмежа

І спіймало нам вужа!

Далі йшов до нас вовчок

І вкусив нас за бочок.

Далі йшла до нас лисичка

З пишним хвостиком сестричка.

Ось директор-молодець

Стіл поставив і стілець

І друкує на машинці

Лист малесенькій дитинці:

"Любий синку! Милий хлопчик!

Висилаю жовтий горщик,

На нім сонячні бочки

І на денці - крапочки"

Фактически - это уже не перевод, а полноценный украинский стишок, который родители могут смело использовать для своих детишек. Теперь это полноценная украинская история, которая поможет развивать детское воображение.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Дети Воспитание детей Советы родителям словарь
Новости
Трамп согласился передавать Украине оружие: кто за него заплатит
Трамп согласился передавать Украине оружие: кто за него заплатит
Аналитика
Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом