Как теперь звучит считалочка "Рельсы, шпалы" на украинском и почему она круче советского варианта

Одна из самых известных детских считалок, знакомая многим с детства как "Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы", получила новое дыхание в украиноязычной версии. Пользователи соцсетей восторженно делятся адаптированным текстом, в котором сохранился юмор, ритм и сказочность оригинала.

Как теперь звучит известная детская считалочка на украинском, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Facebook- страницу Mama Sapiens Hudimova.

Происхождение считалочки

Известная считалочка или как ее еще называли "массажный стишок" появилась на свет в начале XX века. Источник - народное творчество и точный автор неизвестен.

Считалочка была очень популярна в советские времена, а также после развала СССР, на всем постсоветском пространстве. В зависимости от регионов и стран некоторые слова менялись, но смысл примерно был одинаков.

Стишок читали во время детского массажа и делали определенные движения, которые напоминали рельсы, шпалы, как клюют курочки и как едет поезд. Нет ни одного ребенка, которому бы этот стишок с массажем не нравились.

Украинский вариант

Конечно, многие родители до сих пор используют эту считалочку вместе с массажем. Но многим хотелось бы иметь и украинский вариант. Именно такой и предложила психолог Наталья Худимова.

Она добавила свои украинские реалии и языковую естественность, а еще животных - слонов, волчков, лисичку.

Вот как она звучит сейчас:

Рейки, рейки, шпали, шпали...

Їхав поїзд із Полтави.

Ось віконце відчинилось -

І горошки покотились.

Йшли курчата, ціпу-ціпу,

Дзьобали собі на втіху.

А за ними гусенята

Теж пощипують завзято.

Далі йшла сім'я слонів,

Тупали, аж гай шумів.

Далі бігло ведмежа

І спіймало нам вужа!

Далі йшов до нас вовчок

І вкусив нас за бочок.

Далі йшла до нас лисичка

З пишним хвостиком сестричка.

Ось директор-молодець

Стіл поставив і стілець

І друкує на машинці

Лист малесенькій дитинці:

"Любий синку! Милий хлопчик!

Висилаю жовтий горщик,

На нім сонячні бочки

І на денці - крапочки"

Фактически - это уже не перевод, а полноценный украинский стишок, который родители могут смело использовать для своих детишек. Теперь это полноценная украинская история, которая поможет развивать детское воображение.