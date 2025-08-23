Як створити два образи з однією сукнею: модний прийом від дружини Решетніка

Дружина Григорія Решетніка Христина показала, як за допомогою всього однієї деталі можна кардинально змінити образ. Її стильний приклад з червоною сукнею доводить: одне й те саме вбрання легко адаптувати як для повсякденної прогулянки, так і для вечірнього виходу.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Перший варіант - з лоферами

Сукня

Коротка червона сукня з білим гороховим принтом. Вона має білий комірець, що відсилає до ретро-стилю, і короткі рукави-ліхтарики.

Глибоке декольте V-подібної форми та низка декоративних білих ґудзиків надають образу грайливості та елегантності. Сукня має приталений силует і розкльошену спідницю, що підкреслює фігуру.

Дружина Решетніка показала модне взуття (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Взуття

Бежеві лофери на товстій підошві. Це ідеальне взуття для комфортного, але стильного образу. Вони добре поєднуються з сукнею, не обтяжуючи її, і надають нотку невимушеності.

Стиль

Образ можна схарактеризувати як поєднання ретро-стилю, кежуалу і жіночного. Це ідеальний варіант для літніх прогулянок, зустрічей з друзями або неформальних заходів. Він має свіжий, яскравий і дуже гармонійний вигляд.

Христина Решетнік задає тренди (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Другий образ - з туфлями-човниками

Потім Христина Решетнік змінила взуття, перетворивши образ з повсякденного на більш елегантний і вечірній. Замість лоферів вона взула класичні туфлі-човники на високій тонкій шпильці.

Взуття

Туфлі бежевого кольору. Таке взуття візуально подовжує ноги та додає образу витонченості. Нюдові туфлі - це універсальний елемент гардероба, який пасує майже до будь-якого вбрання.

Христина Решетнік показала, як змінити цей лук (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Стиль

Загальний стиль образу став більш жіночним і святковим. Якщо з лоферами він виглядав як денний, кежуал-образ, то з туфлями-човниками він набув рис коктейльного або вечірнього стилю.

Це демонструє, як один елемент може кардинально змінити сприйняття всього "луку". Образ все ще залишається невимушеним, але тепер пасує для більш формальних подій, наприклад, святкового вечора або ресторану.

Христина Решетнік задає тренди (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)