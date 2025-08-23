Как создать два образа с одним платьем: модный прием от жены Решетника

Супруга Григория Решетника Кристина показала, как с помощью всего одной детали можно кардинально изменить образ. Ее стильный пример с красным платьем доказывает: один и тот же наряд легко адаптировать как для повседневной прогулки, так и для вечернего выхода.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Первый вариант - с лоферами

Платье

Короткое красное платье с белым гороховым принтом. Оно имеет белый воротничок, отсылающий к ретро-стилю, и короткие рукава-фонарики.

Глубокое декольте V-образной формы и ряд декоративных белых пуговиц придают образу игривости и элегантности. Платье имеет приталенный силуэт и расклешенную юбку, подчеркивающую фигуру.

Жена Решетника показала модную обувь (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Обувь

Бежевые лоферы на толстой подошве. Это идеальная обувь для комфортного, но стильного образа. Они хорошо сочетаются с платьем, не отягощая его, и придают нотку непринужденности.

Стиль

Образ можно охарактеризовать как сочетание ретро-стиля, кэжуала и женственного. Это идеальный вариант для летних прогулок, встреч с друзьями или неформальных мер. Он смотрится свежо, ярко и очень гармонично.

Кристина Решетник задает тренды (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Второй образ - с туфлями-лодочками

Потом Кристина Решетник сменила обувь, превратив образ из повседневного в более элегантный и вечерний. Вместо лоферов она обула классические туфли-лодочки на высокой тонкой шпильке.

Обувь

Туфли бежевого цвета. Такая обувь визуально удлиняет ноги и придает образу утонченности. Нюдовые туфли - это универсальный элемент гардероба, который подходит почти любому наряду.

Кристина Решетник показала, как изменить этот лук (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Стиль

Общий стиль образа стал более женственным и праздничным. Если с лоферами он выглядел как дневной, кэжуал-образ, то с туфлями-лодочками он приобрел черт коктейльного или вечернего стиля.

Это демонстрирует, как один элемент может кардинально изменить восприятие всего "лука". Образ все еще остается непринужденным, но теперь подходит для более формальных событий, например, праздничного вечера или ресторана.

Кристина Решетник задает тренды (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)