ua en ru
Пт, 22 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Від міні до максі: топ-5 спідниць, без яких не обійтися цієї осені

П'ятниця 22 серпня 2025 07:15
UA EN RU
Від міні до максі: топ-5 спідниць, без яких не обійтися цієї осені Модні спідниці на осінь (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Хочете виглядати стильно цієї осені - підберіть модну спідницю. У 2025 році дизайнери повертають моду на жіночні силуети, гру контрастів і ретро-відсилання. У тренді як провокаційні міні, так і стримані максі в офісному стилі.

Про те, які моделі спідниць будуть модними в осінньому сезоні та з чим їх носити - читайте в матеріалі fashion-редактора РБК-Україна Катерини Собкової.

Спідниця-"олівець" у довжині максі

Цього сезону традиційний фасон "олівець" витягується до щиколоток, роблячи акцент на фігурі та лаконічності. Її носять зі шкіряними куртками, грубим взуттям або з трикотажними боді та високими підборами.

Особливо актуальні моделі з розрізами або шкіряні варіанти. Такий фасон ідеальний для офісу, зустрічей і smart-casual образів.

Від міні до максі: топ-5 спідниць, без яких не обійтися цієї осеніДовга спідниця на осінь 2025 (фото: instagram.com/ingridedvinsen)

Чорна дуже коротка спідниця

Мода циклічна, і зараз ми спостерігаємо новий виток популярності стилю Y2K (2000-х). Суперміні - це один з ключових елементів тієї епохи. Сучасні дизайнери переосмислили його, додавши нові текстури й матеріали, такі як шкіра, денім або щільний текстиль.

У парі з високими чобітьми, oversize-светром або подовженим жакетом така спідниця створює баланс між зухвалістю і трендовим силуетом. У моді не тільки трикотаж, а й щільні фактури: твід, шкіра, денім.

Від міні до максі: топ-5 спідниць, без яких не обійтися цієї осеніТрендова коротка спідниця (фото: instagram.com/inthing_)

Принт у горошок

Візерунок "горошок" - це справжня класика, яка ніколи повністю не виходить з моди.

Він є символом жіночності, грайливості та ретро-шику. І хоча горошок був популярний у минулих сезонах, восени 2025 року він знову набуває особливої актуальності.

Особливо популярні варіанти з шовку, віскози або шифону - з легкою хвилею руху. Стилізуйте з базовими трикотажними топами, жакетами або бомберами для цікавого міксу. Підходить як для щоденних луків в офіс, так і для побачень.

Від міні до максі: топ-5 спідниць, без яких не обійтися цієї осеніСпідниця в горошок (фото: instagram.com/laylaabbey)

Спідниці із заниженою талією

Занижена талія, яка була візитною карткою моди 2000-х років, тріумфально повернулася на подіуми та стала одним з найбільш суперечливих, але водночас найпопулярніших трендів осені 2025.

Цей стиль, який раніше вважався застарілим, тепер знову посідає провідні позиції в гардеробах модних блогерів.

Занижена талія актуальна не тільки для спідниць у мінідовжині, а й міді, і максі. Цього сезону популярні моделі з:

  • деніму: класика, яка ніколи не старіє. Джинсові спідниці із заниженою талією є ідеальним варіантом для повсякденних образів;
  • атласу: атласні спідниці-максі із заниженою талією мають дуже елегантний і розкішний вигляд. Їх можна поєднувати з блузками, щоб створити вечірній образ;
  • шкіри: спідниці із заниженою талією зі шкіри або екошкіри надають образу брутальності й гостроти, створюючи ідеальний баланс між жіночністю і бунтарським духом.

Від міні до максі: топ-5 спідниць, без яких не обійтися цієї осені

Спідниця із заниженою талією (фото: instagram.com/nlmarilyn)

Спідниці кольору "кемел"

Найнейтральніший хіт осіннього сезону.

Бежева палітра - головний колір осені 2025. Спідниця в цьому кольорі - універсальний елемент гардероба, який поєднується з білими, чорними, сірими, шоколадними або навіть червоними речами.

У тренді як м'який трикотаж, так і костюмна тканина. Носіть як у total look'ах, так і як акцент у мінімалістичному стилі.

Від міні до максі: топ-5 спідниць, без яких не обійтися цієї осеніСпідниця пісочного відтінку (фото: instagram.com/divrav)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Модні тренди Стиль життя Тренди
Новини
Трамп розніс Байдена за затримку з дозволом Україні бити по території РФ
Трамп розніс Байдена за затримку з дозволом Україні бити по території РФ
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"