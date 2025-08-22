Червоні рукавички і фіалковий відтінок: Андре Тан назвав 5 головних трендів осені 2025

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на його публікацію в Instagram.

Червоні рукавички

Цей аксесуар - не просто деталь, а головний акцент образу. Глибокий насичений червоний колір у поєднанні з класичним силуетом рукавичок повертає нас до епохи елегантності, але з сучасним настроєм.

Носити їх можна не тільки з пальтом - стиліст радить експериментувати: додавати до шкіряних жакетів, твідових костюмів і навіть до трикотажу.

"Колись це був символ влади у Священній Римській імперії, а зараз просто яскрава деталь, яка робить образ яскравішим. Шкіряні, з бантиками чи без - вибір за вами!" - зазначив Тан.

Червоні рукавички на осінь (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Фіалковий відтінок

Фіалковий колір витісняє бежевий у базовому гардеробі та чудово поєднується як з глибокими осінніми тонами (бордо, хакі, гірчичний), так і з яскравими акцентами, наприклад, з червоними рукавичками.

Андре Тан радить звернути увагу на більш насичений фіалковий колір, який точно виділить вас із натовпу.

Фіалковий колір (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Багатошаровість

У 2025-му багатошаровість - це вже не просто светр під пальто. Тепер це гра з об'ємами та фактурами: шовк на шерсті, денім поверх трикотажу, асиметричні жилети на куртках, поєднання кількох подовжених шарів.

Основне правило - жодних правил, але баланс має бути відчутним.

"Легка сукня поверх сорочки, в'язаний топ на стьобаному світшоті або мереживо поверх атласу - головне, щоб виглядало несподівано. Осінь - час для експериментів!" - підкреслив Тан.

Багатошаровість у тренді (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Прямокутні спідниці

Чітка геометрія стає модною заявою. Прямокутні силуети спідниць з жорстких тканин, з акцентованою лінією талії або без, нагадують модерністські архітектурні форми.

Найактуальніша довжина - нижче коліна, у поєднанні з грубими черевиками або витонченими ботильйонами.

"Шкіряні, зі складками, зав'язками або швами назовні - чим незвичніше, тим крутіше!" - зазначив стиліст.

Спідниці незвичайного крою в тренді (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Плямистий принт

Новий фаворит серед принтів - щось середнє між леопардовим візерунком, горохом і художнім мазком фарби. Він має динамічний, несподіваний вигляд і додає цікавого акценту навіть найпростішим речам.

Може бути на пальто, сукнях або навіть на виробах із хутра. Особливо ефектний вигляд має на темному тлі або в поєднанні з фіалковими відтінками.

Незвичний принт (фото: instagram.com/andre_tan_official)