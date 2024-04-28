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Как оплатить налоги в "Дія": пошаговая инструкция

Воскресенье 28 апреля 2024 18:00
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Как оплатить налоги в "Дія": пошаговая инструкция Фото: как оплатить налоги в "Дія" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Физические лица-предприниматели (ФЛП) 1-3 группы имеют возможность оплатить налоги в приложении "Дія" за несколько кликов.

О том, как оплатить налоги в "Дія" - в материале РБК-Украина.

Стоит добавить, что услуга была временно остановлена еще в начале полномасштабного вторжения России. Тогда службы национальной безопасности приняли решение отключить все государственные реестры, чтобы защитить данные граждан. Уже через несколько месяцев, а именно в марте 2022 года, доступ к услуге был восстановлен.

Как оплатить налоги ФЛП

Услуга полезна для ФЛП 1-3 группы без наемных работников на упрощенной системе налогообложения.

Для того, чтобы оплатить налог через "Дія" необходимо:

  • авторизоваться в "Дія";
  • в приложении нажать: "Сервисы" - "Налоги";
  • выберите: "Оплата налогов и сборов";
  • выберите налог, а также период, за который платите;
  • нажмите: "Оплатить".
Фото: (скриншот)

Если же вы выбрали "Декларацию плательщика единого налога 2%":

  • нажмите "Отправить";
  • выберите период, за который декларируется доход;
  • введите сумму поступлений. Сумма налога исчисляется автоматически;
  • введите номер телефона;
  • проверьте правильность отображаемой информации перед подписанием декларации;
  • подпишите электронной подписью.

Фото: как оплатить налоги в "Действии" (скриншот)

После подачи декларации - сумма поступлений по ФЛП будет подтягиваться автоматически.

Услуги в "Дія"

Стоит добавить, что оплата налогов является не единственной услугой, которой можно воспользоваться в "Дія". Среди других как пример:

В частности в "Дія" планируют разрешить жениться через приложение по видеосвязи. Подробнее об этом можно прочитать по ссылке.

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