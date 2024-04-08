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У "Дію" додали дві послуги для переселенців. У Мінцифрі розповіли подробиці

Україна, Понеділок 08 квітня 2024 19:14
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У "Дію" додали дві послуги для переселенців. У Мінцифрі розповіли подробиці Архівне фото: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Тимчасово переміщеним особам в Україні спростили отримання відповідної довідки за допомогою сервісу "Дія". Тепер заявку можна буде подавати одному члену за всю сім'ю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

За словами міністра, було повернуто послугу для людей, які через війну змушені були покинути домівки.

"Доопрацювали її разом із Мінсоцполітики. Тепер реєструйте довідку й оформлюйте виплати для себе, дружини або чоловіка та дітей у застосунку "Дія". Раніше кожен подавав заяву за себе", - написав Федоров.

Що ще змінилося

Також міністр уточнив, що можна буде отримувати довідку і виплати на дітей, які народилися вже після переїзду.

Дані про них автоматично підтягнуться зі свідоцтва про народження, нічого додатково вводити не треба.

"Виплати надійдуть на картку того, хто подавав одну заяву для всіх. Довідка про ВПО буде в "Дії", а гроші - на картці "єПідтримка". Сервіс доступний тільки для громадян, які ще не мають довідки ВПО", - написав Федоров.

Корисна інформація для переселенців

Кабінет міністрів розширив перелік внутрішньо переміщених осіб, які матимуть право на отримання компенсації на проживання протягом ще шести місяців.

Також в Україні діє закон, який сприяє тому, щоб переселенці могли отримати пільгові кредити на придбання земельних ділянок, купівлю і будівництво житла.

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