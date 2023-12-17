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Як скласти європротокол у разі дрібних ДТП без виклику патрульних: пояснення

Фото: як скласти європротокол у разі дрібних ДТП без виклику патрульних (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У випадку дрібних ДТП можна оформити автопригоду без виклику патрульних. Для цього необхідно скласти європротокол.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Одеської області.

Європротокол можна заповнити: 

Коли можна використати європротокол:

  • у ДТП відсутні травмовані (загиблі) люди;
  • обидва водії мають чинний поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності;
  • наявна згода водіїв транспортних засобів, які стали учасниками аварії, щодо обставин ДТП;
  • у водіїв відсутні ознаки алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що, згідно з останніми даними в Україні функціонує наразі 215 камер автоматичної фіксації порушень ПДР. Агентство розповідало про те, як вони працюють.

Тим часом юристи дали поради українцям, які потрапили у ДТП за кордоном.

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