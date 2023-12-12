Що робити українцям, якщо потрапили в ДТП за кордоном: поради юристів
Автомобільна аварія - це завжди стрес, навіть якщо ніхто фізично не постраждав. Ще більше стресу водій зазнає, якщо ДТП сталася за кордоном, де діють інші правила та закони, й доводиться іноземною мовою вирішувати ряд проблем.
Про те, як діяти українцям, якщо потрапили в ДТП за кордоном, пояснює РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію групи "Ти ж юрист" в Telegram.
Що робити українцям, якщо потрапили в ДТП за кордоном
"Кожна країна може мати свої особливості щодо правил і процедур врегулювання ДТП. Тому перед поїздкою варто ще раз ознайомитися з правилами дорожнього руху та процедурами повідомлення про ДТП в країні, де ви плануєте перебувати", - радять юристи.
Вони діляться загальними рекомендаціями щодо дій, яких варто дотримуватись, якщо ви потрапили у ДТП за кордоном.
Що робити у такій ситуації:
- викликайте поліцію негайно. Не покидайте місце події до прибуття правоохоронних органів. У разі відсутності постраждалих і значного матеріального збитку, ви можете скористатися Європротоколом - офіційним документом щодо дорожньо-транспортної пригоди. Детальніше про нього можна прочитати тут
- при безпеці всіх учасників ДТП та якщо це можливо, зробіть фотографії місця аварії, ушкоджених транспортних засобів та пошкоджень майна. Зафіксуйте геолокацію або зніміть відео з місця події
- запишіть дані інших учасників ДТП: повне ім'я, водійське посвідчення, контактний телефон, назву страхової компанії та номер поліса. Збережіть інформацію про свідків та їх контакти
- не підписуйте жодні документи, якщо не розумієте їх змісту. У такому випадку зазначте українською, що не розумієте мову, якою написаний документ
- якщо ви винуватець ДТП, повідомте іншого учасника про вашу міжнародну страховку "Зелена карта"
- якщо ви потерпілий в ДТП, вимагайте копію договору страхування та переконайтеся, що винуватець повідомив свого страховика про подію з місця ДТП телефоном. Не давайте копії вашої "Зеленої карти" нікому, крім працівників поліції, щоб уникнути шахрайства
- незалежно від вашої ролі у ДТП, негайно повідомте свою страхову компанію, з якою уклали договір міжнародного страхування "Зелена карта". Використовуйте будь-які засоби зв'язку, які погоджені зі страховиком
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