Що робити українцям, якщо потрапили в ДТП за кордоном: поради юристів

Автомобільна аварія - це завжди стрес, навіть якщо ніхто фізично не постраждав. Ще більше стресу водій зазнає, якщо ДТП сталася за кордоном, де діють інші правила та закони, й доводиться іноземною мовою вирішувати ряд проблем.

Про те, як діяти українцям, якщо потрапили в ДТП за кордоном, пояснює РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію групи "Ти ж юрист" в Telegram .

Що робити українцям, якщо потрапили в ДТП за кордоном

"Кожна країна може мати свої особливості щодо правил і процедур врегулювання ДТП. Тому перед поїздкою варто ще раз ознайомитися з правилами дорожнього руху та процедурами повідомлення про ДТП в країні, де ви плануєте перебувати", - радять юристи.

Вони діляться загальними рекомендаціями щодо дій, яких варто дотримуватись, якщо ви потрапили у ДТП за кордоном.

Що робити у такій ситуації:

викликайте поліцію негайно . Не покидайте місце події до прибуття правоохоронних органів. У разі відсутності постраждалих і значного матеріального збитку, ви можете скористатися Європротоколом - офіційним документом щодо дорожньо-транспортної пригоди. Детальніше про нього можна прочитати тут

. Не покидайте місце події до прибуття правоохоронних органів. У разі відсутності постраждалих і значного матеріального збитку, ви можете скористатися Європротоколом - офіційним документом щодо дорожньо-транспортної пригоди. Детальніше про нього можна прочитати тут при безпеці всіх учасників ДТП та якщо це можливо, зробіть фотографії місця аварії, ушкоджених транспортних засобів та пошкоджень майна. Зафіксуйте геолокацію або зніміть відео з місця події

запишіть дані інших учасників ДТП: повне ім'я, водійське посвідчення, контактний телефон, назву страхової компанії та номер поліса. Збережіть інформацію про свідків та їх контакти

не підписуйте жодні документи , якщо не розумієте їх змісту. У такому випадку зазначте українською, що не розумієте мову, якою написаний документ

, якщо не розумієте їх змісту. У такому випадку зазначте українською, що не розумієте мову, якою написаний документ якщо ви винуватець ДТП, повідомте іншого учасника про вашу міжнародну страховку "Зелена карта"

якщо ви потерпілий в ДТП, вимагайте копію договору страхування та переконайтеся, що винуватець повідомив свого страховика про подію з місця ДТП телефоном. Не давайте копії вашої "Зеленої карти" нікому, крім працівників поліції, щоб уникнути шахрайства

нікому, крім працівників поліції, щоб уникнути шахрайства незалежно від вашої ролі у ДТП, негайно повідомте свою страхову компанію, з якою уклали договір міжнародного страхування "Зелена карта". Використовуйте будь-які засоби зв'язку, які погоджені зі страховиком



