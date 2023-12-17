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Как составить европротокол при мелких ДТП без вызова патрульных: объяснение

Фото: как составить европротокол в случае мелких ДТП без вызова патрульных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В случае мелких ДТП можно оформить ДТП без вызова патрульных. Для этого необходимо составить европротокол.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Одесской области.

Европротокол можно заполнить: 

Когда можно использовать европротокол:

  • в ДТП отсутствуют травмированные (погибшие) люди;
  • оба водителя имеют действующий полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности;
  • имеется согласие водителей транспортных средств, которые стали участниками аварии, относительно обстоятельств ДТП;
  • у водителей отсутствуют признаки алкогольного, наркотического или иного опьянения или пребывания под воздействием лекарственных препаратов.

Напомним, РБК-Украина писало, что согласно последним данным в Украине функционирует в настоящее время 215 камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Агентство рассказывало о том, как они работают.

Тем временем юристы дали советы украинцам, попавшим в ДТП за границей.

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ДТП