Как составить европротокол при мелких ДТП без вызова патрульных: объяснение

Напомним, РБК-Украина писало, что согласно последним данным в Украине функционирует в настоящее время 215 камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Агентство рассказывало о том, как они работают.

Тем временем юристы дали советы украинцам, попавшим в ДТП за границей.

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