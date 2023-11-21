Як розвиток РЕБ вплине на війну дронів: думка експерта

Експерт озвучив свою оцінку у питанні майбутнього РЕБ та "війни дронів", зокрема в умовах позиційного протистояння між російськими загарбниками та українськими захисниками.

За його словами, у РФ спостерігаються проблеми з виробництвом високотехнологічних засобів, і росіяни змушені шукати обхідні шляхи. При цьому Україна має непогану школу, і з доступом до досягнень союзників, ймовірно, продовжить демонструвати успіхи, вважає Коваленко.

Водночас експерт звертає увагу, що, судячи з тенденцій, поява новітніх засобів може ускладнити застосування БПЛА типу "Мавік" та інших цивільних безпілотників.

"Але вони не стоять на місці. З'являються дрони зі штучним інтелектом, який веде їх на ціль при втраті зв'язку та управління. З'являються зразки, більш стійкі до перешкод", - сказав він.

З одного боку, кількість окопних РЕБ зростає, з іншого - дрони теж еволюціонують, підсумував оглядач.

Розвиток українських дронів та РЕБ

Нагадаємо, що на озброєнні Збройних сил України знаходяться вже понад 20 найменувань дронів українського виробництва, що значно збільшилося під час війни. Також додамо, що раніше Кабмін виділив 40 мільярдів гривень для інвестицій для вітчизняних безпілотників.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про створення нового альянсу у галузі озброєння. До цього вже приєдналися кілька виробників зброї з різних країн.

Раніше спікер Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна перебуває у кращій позиції у питанні дронів, ніж Росія. Зокрема, через наявність західних технологій.

Нагадаємо, що на думку керівника проекту "ОЧІ" Олександра Дмітрієва, виграти у російських окупантів "війну дронів" Україна може у співпраці військових та цивільних.

Минулого тижня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про тестування в Україні нового мобільного комплексу радіоелектронної боротьби "ЕТЕР" Він виявляє ворожі сигнали радіостанцій, дронів та РЕБів, що допоможе бійцям ЗСУ ефективніше виконувати бойові завдання, запускати БПЛА та вражати позиції противника.