Україна знаходиться у кращій позиції у питанні дронів, ніж Росія, - Ігнат

Україна знаходиться у кращій позиції у питанні дронів, ніж Росія. Зокрема, через наявність західних технілогій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Дронів багато не буває, треба нарощувати ці системи. Ми, можливо, навіть у кращій позиції, ніж та ж Росія, бо маємо доступ до західних технологій", - пояснив Ігнат.

На думку речника, саме західна підтримка дозволяє Україні нарощувати кількість ударних дронів.

"Саме кількість ударних безпілотників дозволить нам тривожити Росію на її території, як вони тероризують нас", - додав він.

Ігнат також наголосив, що Росія у майбутніх атаках може робити акцент на дронах, оскільки запас ракет виснажився у порівнянні з минулим роком. Він заявив, що в України є засоби протидії з безпілотниками, зокрема, зенітки Gepard і мобільні вогневі групи.

За словами речника, саме мобільні групи можуть "раціонально" знищувати російські дрони. Так, вчора дві третини "Шахедів" були знищені бійцями таких вогневих груп.

Дрони українського виробництва

Нагадаємо, що на озброєнні української армії вже десятки дронів вітчизняного виробництва. Йдеться не лише про безпілотні літальні апарати, але й про надводні дрони.

Раніше голова СБУ повідомив, що в Україні виготовили унікальний морський надводний дрон "Морський малюк". Виробництво цих безпілотників розташоване в Україні, але заводи знаходяться під землею.

Нещодавно у Держспецзв'язку повідомили, що замовили в "Укроборонпрому" сотні дронів вітчизняного виробництва. Вони будуть готові до кінця року.

Також, за словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, Україна налагодила серійне виробництво вітчизняного аналога "Шахедів". За місяць вдається виготовити десятки таких дронів.