ua en ru
Вт, 14 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Допоможе ефективніше запускати дрони. Мінцифра тестує новий мобільний комплекс РЕБ

Україна, Вівторок 14 листопада 2023 19:14
UA EN RU
Допоможе ефективніше запускати дрони. Мінцифра тестує новий мобільний комплекс РЕБ Фото: Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні тестують новий мобільний та модульний комплекс радіоелектронної боротьби "ЕТЕР". Він допоможе військовим ефективніше виконувати завдання на полі бою.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.

"ЕТЕР - це комплекс пеленгаторів, який виявляє ворожі сигнали радіостанцій, дронів та РЕБів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це допоможе військовим ефективніше виконувати бойові завдання, запускати безпілотники й уражати ворожі позиції.

Що ще відомо про цей комплекс

Федоров пише, що перед запуском дрона бійці перевіряють наявність сигналу ворожого РЕБу, а потім формують безпечний маршрут для "пташки".

Допоможе ефективніше запускати дрони. Мінцифра тестує новий мобільний комплекс РЕБ

Фото: Новий комплекс (t.me/zedigital)

Сам комплекс мобільний і модульний, що дає змогу швидко замінювати пошкоджені компоненти. Наразі розробкою на фронті користуються окремі підрозділи Сил оборони.

Виробництво зброї в Україні

Нагадаємо, 29 вересня у Києві відбувся перший Міжнародний форум оборонних індустрій (DFNC1). Захід об'єднав 252 компанії із понад 30 країн.

На цьому форумі були присутні виробники танків, артилерії, дронів, боєприпасів, розробники інноваційного програмного забезпечення та власники унікальних складних технологій із держав-партнерів, а також українських державних та приватних підприємств оборонно-промислового комплексу.

У ході форуму президент України Володимир Зеленський оголосив про створення альянсу оборонних індустрій та спецфонду в оборонній сфері. Його наповнять грошима з російських активів та дивідендами від державних оборонних активів.

Нещодавно повідомлялось, що Україна розвиває технології радіоелектронної боротьби з урядовою програмою Brave1. Так, було розроблено власний "купол від дронів" під назвою Piranha AVD 360.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінцифра Війна в Україні
NEWS
Зеленський заявив про суттєве підкріплення оборони Херсона: в розвідці, ППО та РЕБ
Зеленський заявив про суттєве підкріплення оборони Херсона: в розвідці, ППО та РЕБ
DAILY
"До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом