Допоможе ефективніше запускати дрони. Мінцифра тестує новий мобільний комплекс РЕБ

В Україні тестують новий мобільний та модульний комплекс радіоелектронної боротьби "ЕТЕР". Він допоможе військовим ефективніше виконувати завдання на полі бою.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram .

"ЕТЕР - це комплекс пеленгаторів, який виявляє ворожі сигнали радіостанцій, дронів та РЕБів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це допоможе військовим ефективніше виконувати бойові завдання, запускати безпілотники й уражати ворожі позиції.

Що ще відомо про цей комплекс

Федоров пише, що перед запуском дрона бійці перевіряють наявність сигналу ворожого РЕБу, а потім формують безпечний маршрут для "пташки".

Фото: Новий комплекс (t.me/zedigital)

Сам комплекс мобільний і модульний, що дає змогу швидко замінювати пошкоджені компоненти. Наразі розробкою на фронті користуються окремі підрозділи Сил оборони.

Виробництво зброї в Україні

Нагадаємо, 29 вересня у Києві відбувся перший Міжнародний форум оборонних індустрій (DFNC1). Захід об'єднав 252 компанії із понад 30 країн.

На цьому форумі були присутні виробники танків, артилерії, дронів, боєприпасів, розробники інноваційного програмного забезпечення та власники унікальних складних технологій із держав-партнерів, а також українських державних та приватних підприємств оборонно-промислового комплексу.

У ході форуму президент України Володимир Зеленський оголосив про створення альянсу оборонних індустрій та спецфонду в оборонній сфері. Його наповнять грошима з російських активів та дивідендами від державних оборонних активів.

Нещодавно повідомлялось, що Україна розвиває технології радіоелектронної боротьби з урядовою програмою Brave1. Так, було розроблено власний "купол від дронів" під назвою Piranha AVD 360.