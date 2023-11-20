Виграти у Росії "війну дронів" можна у співпраці військових та цивільних, - керівник проекту "ОЧІ"

Україні потрібно не просто збільшувати кількість дронів, а працювати над підвищенням ефективності безпілотників на полі бою. Це можливо за умови взаємодії військових та цивільних.

"Нам потрібні потужні та дорослі виробництва, які втілюють інновації, що забезпечать потреби виконання конкретних завдань, в першу чергу, враховуючи військову думку – з реальною експертизою військових, інженерів, цивільних фахівців. Це має бути синергія, а не монополія цивільних чи військових. Бо в випадку монополії цивільних технологій ми отримаємо провал на фронті через неврахування воєнних реалій. Якщо ж монополія буде у військових науковців, то матимемо або консервативні підходи (бо так звикли й крапка), чи навпаки – не втілені фантазії", - заявив він.

Дмітрієв зазначає, що в гонитві технологій переможе той, хто зможе бути на крок-два-три попереду ворога і зуміє масштабувати промислове виробництво дронів, забезпечити технічну та кадрову складові. Тому Україні потрібна достатня кількість саме якісних дронів.

"Ми можемо втратити тисячу неефективних дронів і нічого не отримати. А можемо десятками ефективних дронів досягти великих результатів. І це далеко не питання грошей і їхніх витрат. Це питання, щоб кількість переростала у якість. Війна РЕБів дуже впливає на еволюцію військового комплектування дронів, бо звичайні цивільні дрони в умовах перенасиченої радіоелектронної боротьби миттєво перетворюються на брухт. Якщо метою є потужний ефект, нам потрібні не тільки дрони-дрони-дрони, а постійне удосконалення – софтвер, хардвер, інженерні рішення тощо", - зазначає керівник проекту.

Ще одним завданням є масштабування виробництва саме тих дронів, які потрібні військовим. Адже зараз багато різновидів безпілотників виробляються вкрай малими партіями.

"Певні рішення та оцінку спроможності з фокусуванням на тому чи іншому виробництві має ухвалювати виключно військове керівництво - жорстко, конкретно, доказово. Бо саме військовим потім з цим жити та воювати. І саме тут полягає розв'язання питання промислового масштабування, а не нескінченних експериментів з новими моделями", - наголошує він.

Дмітрієв також підкреслює: розв’язана Росією війна довела, що старі стандарти НАТО і багато чинних протоколів вже не працюють, бо розраховані на інші військові дії. Тому зараз, по суті, здобуваються нові стандарти війни.

"Нові стандарти - це продукт безперервного процесу та випробування нових рішень. Тому всім кажу прямо: докладайте зусиль там, де ви вже набули досвіду, розвивайтесь, інтегруйтесь. І, будь ласка, не топчімо городи одне одного. Кожен має займатись своїм і спілкуватись з іншими колегами спільною зрозумілою для всіх мовою", - резюмував він.