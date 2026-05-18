Як проходить теоретичний іспит на права: у МВС розкрили деталі

Якою мовою складають теоретичний іспит

У сервісних центрах МВС нагадали, що теоретичний іспит для майбутніх водіїв проводиться лише державною мовою.

Така вимога діє відповідно до закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Саме українська є мовою надання державних послуг та проведення іспитів у державних органах.

Що входить до теоретичного іспиту

Тестування проходить у комп’ютерному форматі та охоплює кілька блоків:

правила дорожнього руху;

основи безпечного керування транспортом;

надання першої медичної допомоги;

дорожні знаки та розмітку;

базові знання про будову й експлуатацію автомобіля.

Кандидатам пропонують тестові запитання з варіантами відповідей, серед яких потрібно обрати правильні.

Як проходить тестування

Процедура складання іспиту стандартна для всіх кандидатів.

Спочатку людина реєструється у сервісному центрі МВС та проходить ідентифікацію. Після цього її допускають до автоматизованої системи тестування.

На складання теоретичного іспиту дається 20 хвилин. За цей час потрібно відповісти на 20 запитань.

Іспит вважається складеним, якщо кандидат дав щонайменше 18 правильних відповідей.

Результат формується автоматично після завершення тесту без втручання екзаменатора.

Що важливо знати кандидатам

У Головному сервісному центрі МВС наголошують, що всі тестові запитання формуються відповідно до чинних Правил дорожнього руху та актуальної нормативної бази.

Також у відомстві підкреслили, що система тестування працює автоматизовано, а умови складання є однаковими для всіх кандидатів.

У разі змін у законодавстві щодо мовних вимог або порядку проведення іспитів сервісні центри МВС обіцяють окремо інформувати громадян через офіційні ресурси.