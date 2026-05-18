Як проходить теоретичний іспит на права: у МВС розкрили деталі

Для отримання посвідчення водія в Україні кандидати повинні обов’язково скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС. Наразі тестування проводиться виключно українською мовою.
РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС розповідає, як проходить теоретичний іспит на права.
Головне:
У сервісних центрах МВС нагадали, що теоретичний іспит для майбутніх водіїв проводиться лише державною мовою.
Така вимога діє відповідно до закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Саме українська є мовою надання державних послуг та проведення іспитів у державних органах.
Тестування проходить у комп’ютерному форматі та охоплює кілька блоків:
Кандидатам пропонують тестові запитання з варіантами відповідей, серед яких потрібно обрати правильні.
Процедура складання іспиту стандартна для всіх кандидатів.
Спочатку людина реєструється у сервісному центрі МВС та проходить ідентифікацію. Після цього її допускають до автоматизованої системи тестування.
На складання теоретичного іспиту дається 20 хвилин. За цей час потрібно відповісти на 20 запитань.
Іспит вважається складеним, якщо кандидат дав щонайменше 18 правильних відповідей.
Результат формується автоматично після завершення тесту без втручання екзаменатора.
У Головному сервісному центрі МВС наголошують, що всі тестові запитання формуються відповідно до чинних Правил дорожнього руху та актуальної нормативної бази.
Також у відомстві підкреслили, що система тестування працює автоматизовано, а умови складання є однаковими для всіх кандидатів.
У разі змін у законодавстві щодо мовних вимог або порядку проведення іспитів сервісні центри МВС обіцяють окремо інформувати громадян через офіційні ресурси.
Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні у нинішньому році можуть дозволити складати теоретичний іспит на водійські права онлайн. Для контролю під час тестування планують використовувати технології штучного інтелекту, що має допомогти зменшити корупційні ризики.
Також ми писали, як готуватися до практичного іспиту для отримання водійського посвідчення.