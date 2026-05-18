Как проходит теоретический экзамен на права: в МВД раскрыли детали

Для получения водительского удостоверения в Украине кандидаты должны обязательно сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД. Сейчас тестирование проводится исключительно на украинском языке.
РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД рассказывает, как проходит теоретический экзамен на права.
Главное:
В сервисных центрах МВД напомнили, что теоретический экзамен для будущих водителей проводится только на государственном языке.
Такое требование действует в соответствии с законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Именно украинский является языком предоставления государственных услуг и проведения экзаменов в государственных органах.
Тестирование проходит в компьютерном формате и охватывает несколько блоков:
Кандидатам предлагают тестовые вопросы с вариантами ответов, среди которых нужно выбрать правильные.
Процедура сдачи экзамена стандартная для всех кандидатов.
Сначала человек регистрируется в сервисном центре МВД и проходит идентификацию. После этого его допускают к автоматизированной системе тестирования.
На сдачу теоретического экзамена дается 20 минут. За это время нужно ответить на 20 вопросов.
Экзамен считается сданным, если кандидат дал не менее 18 правильных ответов.
Результат формируется автоматически после завершения теста без вмешательства экзаменатора.
В Главном сервисном центре МВД отмечают, что все тестовые вопросы формируются в соответствии с действующими Правилами дорожного движения и актуальной нормативной базой.
Также в ведомстве подчеркнули, что система тестирования работает автоматизировано, а условия сдачи одинаковы для всех кандидатов.
В случае изменений в законодательстве относительно языковых требований или порядка проведения экзаменов сервисные центры МВД обещают отдельно информировать граждан через официальные ресурсы.
