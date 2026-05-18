Как проходит теоретический экзамен на права: в МВД раскрыли детали

Главное: Язык тестирования: Теоретический экзамен для будущих водителей проводится исключительно на украинском языке в соответствии с законодательством.

Теоретический экзамен для будущих водителей проводится исключительно на украинском языке в соответствии с законодательством. Структура экзамена: Тест охватывает правила дорожного движения, основы безопасного управления, оказания первой помощи и знания строения автомобиля.

Тест охватывает правила дорожного движения, основы безопасного управления, оказания первой помощи и знания строения автомобиля. Регламент времени: На сдачу экзамена кандидату предоставляется 20 минут.

На сдачу экзамена кандидату предоставляется 20 минут. Количество вопросов: Экзаменационный билет содержит 20 вопросов, на которые нужно ответить в компьютерном формате.

Экзаменационный билет содержит 20 вопросов, на которые нужно ответить в компьютерном формате. Условия успеха: Экзамен считается сданным, если кандидат предоставил не менее 18 правильных ответов.

Экзамен считается сданным, если кандидат предоставил не менее 18 правильных ответов. Автоматизация: Результат тестирования формируется автоматически системой без вмешательства экзаменатора.

Результат тестирования формируется автоматически системой без вмешательства экзаменатора. Процедура: Перед началом тестирования кандидат обязательно проходит регистрацию и идентификацию в сервисном центре МВД.

На каком языке сдают теоретический экзамен

В сервисных центрах МВД напомнили, что теоретический экзамен для будущих водителей проводится только на государственном языке.

Такое требование действует в соответствии с законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Именно украинский является языком предоставления государственных услуг и проведения экзаменов в государственных органах.

Что входит в теоретический экзамен

Тестирование проходит в компьютерном формате и охватывает несколько блоков:

правила дорожного движения;

основы безопасного управления транспортом;

оказание первой медицинской помощи;

дорожные знаки и разметку;

базовые знания об устройстве и эксплуатации автомобиля.

Кандидатам предлагают тестовые вопросы с вариантами ответов, среди которых нужно выбрать правильные.

Как проходит тестирование

Процедура сдачи экзамена стандартная для всех кандидатов.

Сначала человек регистрируется в сервисном центре МВД и проходит идентификацию. После этого его допускают к автоматизированной системе тестирования.

На сдачу теоретического экзамена дается 20 минут. За это время нужно ответить на 20 вопросов.

Экзамен считается сданным, если кандидат дал не менее 18 правильных ответов.

Результат формируется автоматически после завершения теста без вмешательства экзаменатора.

Что важно знать кандидатам

В Главном сервисном центре МВД отмечают, что все тестовые вопросы формируются в соответствии с действующими Правилами дорожного движения и актуальной нормативной базой.

Также в ведомстве подчеркнули, что система тестирования работает автоматизировано, а условия сдачи одинаковы для всех кандидатов.

В случае изменений в законодательстве относительно языковых требований или порядка проведения экзаменов сервисные центры МВД обещают отдельно информировать граждан через официальные ресурсы.