Як правильно мити волосся, щоб не пошкодити його: секрети від стиліста
Неправильне миття та сушіння волосся можуть стати причиною ламкості, втрати блиску і навіть випадіння. Зірковий стиліст Іван Морозов розповів, як правильно доглядати за волоссям під час миття та чому сушка феном іноді корисніша за природне висихання
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на інтерв'ю колориста у програмі "Таємниці професії" на YouTube-каналі ТСН.
Як правильно мити волосся
Головна проблема усіх жінок думати, що щоденне миття волосся є правильним. Однак, правильним є миття волосся раз у три дні.
Все тому, що щоденне миття призводить до вимивання захисного шару гранульованого жиру зі шкіри голови. Тим самим викликаючи швидке забруднення волосся.
Температура води повинна бути комфортною, в середньому це 34-36 градусів.
Експерт розповів, що гаряча вода провокує активне виділення гранульованого жиру. Важливо мити саме шкіру голови, а не довжину волосся.
Коли шампуню нанесено забагато то це буде відчутно, адже буде важко промити довжину.
Чому важливо сушити феном
Часто люди після миття волосся дають йому висохнути самостійно. Однак, це велика помилка, адже так волосся втрачає блиск, залишається відкритою кутикула, воно пористе немає еластичності та блиску.
Іван Морозов рекомендує, щоб волосся висихало самостійно лише, якщо у вас кучеряве волосся. В цьому випадку саме так можна досягнути гарних кучерів.
Необхідно не забувати про нанесення термозахисту перед сушіння феном. Цей засіб створює плівку навколо волосся та уповільнює випаровування вологи.
