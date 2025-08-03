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Після фарбування волосся стрімко випадає? Ось чому так стається

Неділя 03 серпня 2025 11:03
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Після фарбування волосся стрімко випадає? Ось чому так стається Трихолог розповіла, чому після фарбування випадає волосся (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Після фарбування волосся в деяких людей починається посилене випадіння. Це може бути сигналом серйозного пошкодження шкіри голови або алергічної реакції на хімічні компоненти фарби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку трихолога Юлії Дудій.

Чому після фарбування випадає волосся

За словами експерта, фарбування - це не про корінь волосся, а про стрижень. Барвники працюють на рівні волосяного стрижня, а саме розкривають кутикулу, руйнують пігмент та фарбник проникає в кортекс.

﻿﻿У нормі фолікули не зачіпаються, адже вони глибоко в шкірі.

Причиною випадіння може бути:

  • фізичний стрес - натягування, миття та сушіння
  • алергія та запалення - шкіра голови реагує на PPD (пара-фенілендіамін) резорцин, ароматизатори
  • ламкість - це ілюзія випадіння
  • психоемоційний стрес - тригер телогенної алопеції

Що таке "зона bulge"

Це критична ділянка волосяного фолікула. Саме тут живуть стовбурові клітини, з яких волосся відновлює свій ріст.

Якщо "bulge зона" зруйнована, то нове волосся може взагалі не вирости.

Фарбування не може зруйнувати зону bulge. Але в деяких випадках може:

  • спричинити хімічний опік шкіри голови
  • фарба занадто агресивна або залишена надовго
  • виражена алергія - глибоке запалення дерми

Що робити, щоб уникнути випадіння після фарбування

Обирайте фарбу з низьким вмістом PPD або без нього. ﻿﻿Завжди робіть патч-тест.

﻿﻿Уникайте фарбування при запаленій або пошкодженій шкірі голови. Важливо відновлювати ліпідний бар'єр після процедури.

Якщо волосся вже ламке або пересушене — спочатку відновіть його, а потім фарбуйте.

Використовуйте безсульфатні шампуні. Також важливо не мити голову в перший день після фарбування. Регулярно застосовуйте поживні та відновлюючі маски, зокрема з кератином, протеїнами, аргановою або кокосовою олією.

Уникайте частого використання фена, плойки та прасок. Якщо сушите феном - використовуйте термозахист.

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Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

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