Після фарбування волосся стрімко випадає? Ось чому так стається

Після фарбування волосся в деяких людей починається посилене випадіння. Це може бути сигналом серйозного пошкодження шкіри голови або алергічної реакції на хімічні компоненти фарби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram -сторінку трихолога Юлії Дудій.

Чому після фарбування випадає волосся

За словами експерта, фарбування - це не про корінь волосся, а про стрижень. Барвники працюють на рівні волосяного стрижня, а саме розкривають кутикулу, руйнують пігмент та фарбник проникає в кортекс.

﻿﻿У нормі фолікули не зачіпаються, адже вони глибоко в шкірі.

Причиною випадіння може бути:

фізичний стрес - натягування, миття та сушіння

- натягування, миття та сушіння алергія та запалення - шкіра голови реагує на PPD (пара-фенілендіамін) резорцин, ароматизатори

- шкіра голови реагує на PPD (пара-фенілендіамін) резорцин, ароматизатори ламкість - це ілюзія випадіння

- це ілюзія випадіння психоемоційний стрес - тригер телогенної алопеції

Що таке "зона bulge"

Це критична ділянка волосяного фолікула. Саме тут живуть стовбурові клітини, з яких волосся відновлює свій ріст.

Якщо "bulge зона" зруйнована, то нове волосся може взагалі не вирости.

Фарбування не може зруйнувати зону bulge. Але в деяких випадках може:

спричинити хімічний опік шкіри голови

фарба занадто агресивна або залишена надовго

виражена алергія - глибоке запалення дерми

Що робити, щоб уникнути випадіння після фарбування

Обирайте фарбу з низьким вмістом PPD або без нього. ﻿﻿Завжди робіть патч-тест.

﻿﻿Уникайте фарбування при запаленій або пошкодженій шкірі голови. Важливо відновлювати ліпідний бар'єр після процедури.

Якщо волосся вже ламке або пересушене — спочатку відновіть його, а потім фарбуйте.

Використовуйте безсульфатні шампуні. Також важливо не мити голову в перший день після фарбування. Регулярно застосовуйте поживні та відновлюючі маски, зокрема з кератином, протеїнами, аргановою або кокосовою олією.

Уникайте частого використання фена, плойки та прасок. Якщо сушите феном - використовуйте термозахист.