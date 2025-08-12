Как правильно мыть волосы, чтобы не повредить их: секреты от стилиста

Неправильное мытье и сушка волос могут стать причиной ломкости, потери блеска и даже выпадения. Звездный стилист Иван Морозов рассказал, как правильно ухаживать за волосами во время мытья и почему сушка феном иногда полезнее естественного высыхания

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью колориста в программе "Таємниці професії" на YouTube-канале ТСН.

Как правильно мыть волосы

Главная проблема всех женщин думать, что ежедневное мытье волос является правильным. Однако, правильным является мытье волос раз в три дня.

Все потому, что ежедневное мытье приводит к вымыванию защитного слоя гранулированного жира с кожи головы. Тем самым вызывая быстрое загрязнение волос.

Температура воды должна быть комфортной, в среднем это 34-36 градусов.

Эксперт рассказал, что горячая вода провоцирует активное выделение гранулированного жира. Важно мыть именно кожу головы, а не длину волос.

Когда шампуня нанесено много то это будет ощутимо, ведь будет трудно промыть длину.

Почему важно сушить феном

Часто люди после мытья волос дают ему высохнуть самостоятельно. Однако, это большая ошибка, ведь так волосы теряют блеск, остается открытой кутикула, оно пористое и нет эластичности и блеска.

Иван Морозов рекомендует, чтобы волосы высыхали самостоятельно только, если у вас вьющиеся волосы. В этом случае именно так можно достичь красивых кудрей.

Необходимо не забывать о нанесении термозащиты перед сушкой феном. Это средство создает пленку вокруг волос и замедляет испарение влаги.